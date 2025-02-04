"Військові б'ють на сполох": у Дніпропетровській області немає серйозних укріплень, — Цаплієнко

За словами воєнкора, бійці не бачать серйозних фортифікацій за межами Донецької області на "маршруті" російського наступу у бік Дніпра. В Дніпропетровській ОВА запевняють, що укріплення будуються за планом.

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На захід від кордону Донецької області немає фортифікацій Збройних сил України, які могли б стримувати наступ РФ на Дніпро, пише воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на слова бійців.

"Фортифікації — наш біль і наші граблі, на які ми вчергове наступаємо", — написав журналіст.

Він показав на мапі село Горіхове Покровської міської громади Донецької області біля кордону з Дніпропетровською, в бік якого зараз наступають окупанти. За словами Цаплієнка, цей населений пункт є останнім форпостом ЗСУ, за яким немає якісних укріплень.

"На мене виходять наші військові, які бʼють на сполох, — вони уважно дивляться і не бачать, щоб за Горіховим було щось серйозне накопане", — заявив кореспондент.

Село Горіхове — останній форпост ЗСУ в Донецькій області на кордоні з Дніпропетровською Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Цаплієнко зауважує, що на цій ділянці кордону між областями помічають російські безпілотники, які розвідують місцевість і так само бачать ситуацію.

"Це було постійно з 22-го. Я пам'ятаю як ми виїжджали з Авдіївки, як з Бахмута, все те саме. Піхота відступить і буде копати, але буде марно. Пілотам, мінометам теж. Через це швидкість відступу множиться на X5", — розповіла журналістові людина, що має 10 років бойового досвіду.

Журналіст Андрій Цаплієнко говорить про проблеми фортифікацій на кордоні з Дніпропетровщиною Фото: Скриншот

Фортифікації в Дніпропетровській області: що кажуть в ОВА

Перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Юрій Яндульський в ефірі телемарафону 31 січня розповів, що фортифікації на Дніпропетровщині будують вчасно та в повному обсязі за затвердженим Генеральним штабом ЗСУ планом. Він також запевнив, що голова ОВА особисто виїжджає до прифронтових територій, щоб оглянути укріплення та поспілкуватися з місцевими жителями.

"Всі роботи ведуться вчасно, в повному об'ємі. Відповідно, проводиться огляд фортифікаційних споруд", — сказав Яндульський.

Нагадаємо, 17 січня командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", полковник Денис Прокопенко (позивний "Редіс") говорив про причини проблем із фортифікаціями українській армії. За його словами, ресурсів достатньо, проте офіцерам, які відповідають за будівництво, не вистачає кваліфікації для правильної організації та зведення оборони.