"Военные бьют тревогу": в Днепропетровской области нет серьезных укреплений, — Цаплиенко

По словам военкора, бойцы не видят серьезных фортификаций за пределами Донецкой области на "маршруте" российского наступления в сторону Днепра. В Днепропетровской ОВА уверяют, что укрепления строятся по плану.

Related video

К западу от границы Донецкой области нет фортификаций Вооруженных сил Украины, которые могли бы сдерживать наступление РФ на Днепр, пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на слова бойцов.

"Фортификации — наша боль и наши грабли, на которые мы в очередной раз наступаем", — написал журналист.

Он показал на карте село Ореховое Покровской городской громады Донецкой области возле границы с Днепропетровской, в сторону которого сейчас наступают оккупанты. По словам Цаплиенко, этот населенный пункт является последним форпостом ВСУ, за которым нет качественных укреплений.

"На меня выходят наши военные, которые бьют тревогу, — они внимательно смотрят и не видят, чтобы за Ореховым было что-то серьезное накопано", — заявил корреспондент.

Село Орехово — последний форпост ВСУ в Донецкой области на границе с Днепропетровской Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Цаплиенко отмечает, что на этом участке границы между областями замечают российские беспилотники, которые разведывают местность и так же видят ситуацию.

"Это было постоянно с 22-го. Я помню как мы выезжали из Авдеевки, как из Бахмута, все то же самое. Пехота отступит и будет копать, но будет бесполезно. Пилотам, минометам тоже. Из-за этого скорость отступления умножается на X5", — рассказал журналисту человек, имеющий 10 лет боевого опыта.

Журналист Андрей Цаплиенко говорит о проблемах фортификаций на границе с Днепропетровщиной Фото: Скриншот

Фортификации в Днепропетровской области: что говорят в ОВА

Первый заместитель начальника Днепропетровской ОВА Юрий Яндульский в эфире телемарафона 31 января рассказал, что фортификации на Днепропетровщине строят вовремя и в полном объеме по утвержденному Генеральным штабом ВСУ плану. Он также заверил, что глава ОВА лично выезжает на прифронтовые территории, чтобы осмотреть укрепления и пообщаться с местными жителями.

"Все работы ведутся вовремя, в полном объеме. Соответственно, проводится осмотр фортификационных сооружений", — сказал Яндульский.

Напомним, 17 января командир 12-й бригады специального назначения "Азов", полковник Денис Прокопенко (позывной "Редис") говорил о причинах проблем с фортификациями украинской армии. По его словам, ресурсов достаточно, однако офицерам, которые отвечают за строительство, не хватает квалификации для правильной организации и возведения обороны.