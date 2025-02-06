Полював на українців: причетний до "зачисток" у Бучі окупант отримав посаду в місцевому уряді РФ

Восени 2023 року СБУ повідомила російському командиру Нурсултану Муссагалеєву про підозру у катуваннях і вбивстві 29-річного цивільного українця.

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Окупант Нурсултан Муссагалеєв, причетний до воєнних злочинів ЗС РФ у Бучі Київської області в перші дні повномасштабного вторгнення до України, отримав посаду в. о. заступника міністра регіональної та інформаційної політики Оренбурзької області. Про це повідомив губернатор області Денис Паслер.

Російський командир, який віддавав накази про розстріли цивільних українців у Бучі, працюватиме над координацією діяльності громадських організацій з підтримки учасників "СВО", як Кремль називає війну проти України, ветеранів російської армії та їхніх родин.

Губернатор Оренбурської області призначив учасника масових убивств у Бучі своїм заступником Фото: Telegram / Денис Паслер

Губернатор Паслер зазначив, що Муссагалеєв є героєм Росії, кавалером трьох орденів Мужності та має медаль ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня з мечами.

Місце в уряді він отримав після стажування за проєктом президента РФ Володимира Путіна "Час героїв". За ним ветерани російсько-української війни проходять навчання, щоб потім займати керівні посади в регіонах, уряді та міністерствах.

Оренбурзький губернатор відзначив "професійні якості" окупанта та його "залученість до життя регіону і готовність працювати на благо Оренбуржжя і його жителів".

Воєнні злочини Нурсултана Муссагалеєва в Бучі

В Службі безпеки України 4 жовтня 2023 року оголосили підозру Нурсултану Муссагалеєву після допиту полоненого росіянина, який розповів деталі убивства 29-річного українця.

За даними слідства, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ Муссагалеєв безпосередньо брав участь у катуванні та вбивстві. Його загін полював на українців на ворожих блокпостах у Бучі та затримав 29-річного цивільного чоловіка через фото будматеріалів у телефоні. Затриманого звинуватили в роботі на українське підпілля та вивезли до лісу для катувань, а потім за наказом командира розстріляли.

Нагадаємо, 3 лютого моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини повідомила, що з кінця серпня 2024 року ЗС РФ стратили 79 українських військовополонених.

Також 3 лютого уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов розповів, що слідчі встановили особу українського військовослужбовця, якому ЗС РФ відтяли голову.