Охотился на украинцев: причастный к "зачисткам" в Буче оккупант получил должность в местном правительстве РФ

Осенью 2023 года СБУ сообщила российскому командиру Нурсултану Муссагалееву о подозрении в пытках и убийстве 29-летнего гражданского украинца.

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Оккупант Нурсултан Муссагалеев, причастный к военным преступлениям ВС РФ в Буче Киевской области в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, получил должность и. о. заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор области Денис Паслер.

Российский командир, который отдавал приказы о расстрелах гражданских украинцев в Буче, будет работать над координацией деятельности общественных организаций по поддержке участников "СВО", как Кремль называет войну против Украины, ветеранов российской армии и их семей.

Губернатор Оренбургской области назначил участника массовых убийств в Буче своим заместителем Фото: Telegram / Денис Паслер

Губернатор Паслер отметил, что Муссагалеев является героем России, кавалером трех орденов Мужества и имеет медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.

Место в правительстве он получил после стажировки по проекту президента РФ Владимира Путина "Время героев". По нему ветераны российско-украинской войны проходят обучение, чтобы потом занимать руководящие должности в регионах, правительстве и министерствах.

Оренбургский губернатор отметил "профессиональные качества" оккупанта и его "вовлеченность в жизнь региона и готовность работать на благо Оренбуржья и его жителей".

Военные преступления Нурсултана Муссагалеева в Буче

В Службе безопасности Украины 4 октября 2023 года объявили подозрение Нурсултану Муссагалееву после допроса пленного россиянина, который рассказал детали убийства 29-летнего украинца.

По данным следствия, командир разведывательного взвода 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ Муссагалеев непосредственно участвовал в пытках и убийстве. Его отряд охотился на украинцев на вражеских блокпостах в Буче и задержал 29-летнего гражданского мужчину из-за фото стройматериалов в телефоне. Задержанного обвинили в работе на украинское подполье и вывезли в лес для пыток, а затем по приказу командира расстреляли.

Напомним, 3 февраля мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека сообщила, что с конца августа 2024 года ВС РФ казнили 79 украинских военнопленных.

Также 3 февраля уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов рассказал, что следователи установили личность украинского военнослужащего, которому ВС РФ отрезали голову.