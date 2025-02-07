У Чернівецькому обласному ТЦК помер 32-річний чоловік: що відомо

У поліції повідомили, що військовозобов’язаний знепритомнів під час медогляду. У ТЦК підтвердили, що реанімувати його не вдалося.

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Поліціянти доставили чоловіка у військкомат, того ж дня він помер. Деталями справи 7 лютого поділилась пресслужба поліції Чернівецької області.

7 лютого правоохоронці виявили 32-річного місцевого мешканця, який був оголошений у розшук як ухилянт від мобілізації. Його "запросили" в обласний ТЦК для уточнення військово-облікових даних, і чоловік погодився.

Попередньо, у військкоматі порушника мобілізації направили на ВЛК. Однак під час медогляду йому різко стало зле, і українець знепритомнів. Йому одразу почали надавати домедичну допомогу, а також викликали "швидку".

Проте під час реанімаційних заходів медики констатували смерть. Тіло військовозобов’язаного направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити причину.

У поліції повідомили, що слідчі внесли дані про інцидент до реєстру з приміткою "природна смерть". Триває розслідування, правоохоронці працюють над тим, щоб встановити об’єктивні обставини події.

У Чернівецькому обласному ТЦК заявили, що приблизно о 7:00 до них доставили військовозобов’язаного 1992 року народження, який перебував у розшуку.

"Спілкуючись з військовослужбовцями під час уточнення військово-облікових даних чоловік не висловлював скарг на стан здоров’я та був скерований на військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби. Під час проходження військово-лікарської комісії в громадянина різко погіршилось самопочуття", — повідомила пресслужба.

Попри надання домедичної допомоги, виклик "швидкої" і реанімаційні заходи врятувати чоловіка не вдалося. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

"Нагадуємо, усі військовозобов’язані мають оновити свої дані й при наявності причин на отримання відстрочки надати відповідні документи до ТЦК", — додали у військкоматі.

Нагадаємо, медикиня Тетяна Єсич розповіла, що у Дніпропетровській області госпіталізували 14-річного підлітка, який отруївся Revo.

На Львівщині засудили чоловіка, який відмовився від повістки, бо "його ніхто не готував вбивати людей". На суді він згадав про Конституцію та ООН.