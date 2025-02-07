В Черновицком областном ТЦК умер 32-летний мужчина: что известно

В полиции сообщили, что военнообязанный потерял сознание во время медосмотра. В ТЦК подтвердили, что реанимировать его не удалось.

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Полицейские доставили мужчину в военкомат, в тот же день он умер. Деталями дела 7 февраля поделилась пресс-служба полиции Черновицкой области.

7 февраля правоохранители обнаружили 32-летнего местного жителя, который был объявлен в розыск как уклонист от мобилизации. Его "пригласили" в областной ТЦК для уточнения военно-учетных данных, и мужчина согласился.

Предварительно, в военкомате нарушителя мобилизации направили на ВВК. Однако во время медосмотра ему резко стало плохо, и украинец потерял сознание. Ему сразу начали оказывать домедицинскую помощь, а также вызвали "скорую".

Однако во время реанимационных мероприятий медики констатировали смерть. Тело военнообязанного направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину.

В полиции сообщили, что следователи внесли данные об инциденте в реестр с пометкой "естественная смерть". Продолжается расследование, правоохранители работают над тем, чтобы установить объективные обстоятельства происшествия.

В Черновицком областном ТЦК заявили, что примерно в 7:00 к ним доставили военнообязанного 1992 года рождения, который находился в розыске.

"Общаясь с военнослужащими во время уточнения военно-учетных данных мужчина не высказывал жалоб на состояние здоровья и был направлен на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе. Во время прохождения военно-врачебной комиссии у гражданина резко ухудшилось самочувствие", — сообщила пресс-служба.

Несмотря на оказание домедицинской помощи, вызов "скорой" и реанимационные мероприятия спасти мужчину не удалось. На место вызвали следственно-оперативную группу.

"Напоминаем, все военнообязанные должны обновить свои данные и при наличии причин на получение отсрочки предоставить соответствующие документы в ТЦК", — добавили в военкомате.

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