Правий фланг Суджі забезпечено: військкор підбив підсумки дводенного наступу ЗСУ під Курськом

За словами військового оглядача Богдана Мірошникова, на Курщині ворог істотно виснажений наступальними діями тривалістю у 2,5 місяці. Також помітно зменшилася кількість солдатів КНДР.

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У Курській області з урахуванням становища по обидва боки Силам оборони України протягом кількох днів вдалося домогтися досить помітних результатів. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мірошников у Telegram-каналі.

"Правий фланг Суджі знову більш-менш забезпечений, і операція триває, зокрема, на інших ділянках. Ворог був істотно вимотаний наступальними діями тривалістю у 2,5 місяці безперервно, плюс істотно зменшилося чучхе (на деякий час узагалі зникали)", — пише автор публікації про північнокорейських солдатів, які, за даними ЗМІ, втратили до 40% особового складу в боях із ЗСУ.

За таких умов, у разі збереження власного потенціалу, можна спробувати піти в обмежені наступальні дії. Це і було зроблено.

Що стосується перспектив — важко щось сказати, уточнив Мірошников. Коли на клаптику 30 на 30 км перебувають кілька десятків тисяч особового складу і сотні одиниць техніки з обох боків, то прогнози й аналітику робити просто безглуздо, зазначається в пості.

Нагадаємо, що війська КНДР знову пішли в атаку в Курській області, при цьому штурм тривав понад 16 годин.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили 20 російських офіцерів ЗС РФ у Курській області. Під час ураження пункту управління перед новою хвилею наступу під Курськом загинула значна кількість офіцерів РФ і КНДР, заявив президент України.