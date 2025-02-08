Правый фланг Суджи обеспечен: военкор подвел итоги двухдневного наступления ВСУ под Курском

По словам военного обозревателя Богдана Мирошникова, в Курской области враг существенно измотан наступательными действиями продолжительностью в 2,5 месяца. Также заметно поубавилось количество солдат КНДР.

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В Курской области с учетом положение по обе стороны Силам обороны Украины в течение нескольких дней удалось добиться достаточно заметных результатов. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в Telegram-канале.

"Правый фланг Суджи снова более или менее обеспечен, и операция продолжается, в том числе, на других участках. Враг был существенно измотан наступательными действиями продолжительностью в 2,5 месяца непрерывно, плюс существенно уменьшилось чучхе (на время вообще исчезали)", — пишет автор публикации о северокорейских солдатах, которые, по данным СМИ, потеряли до 40% личного состава в боях с ВСУ.

При таких условиях, в случае сохранения собственного потенциала, можно попытаться пойти в ограниченные наступательные действия. Это и было сделано.

Что касается перспектив – трудно что-то сказать, отметил Мирошников. Когда на клочке 30 на 30 км находятся несколько десятков тысяч личного состава и сотни единиц техники с обеих сторон, то прогнозы и аналитику делать просто бессмысленно, отмечается в посте.

Напомним, что войска КНДР вновь пошли в атаку в Курской области, при этом штурм продолжался больше 16 часов.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили 20 российских офицеров ВС РФ в Курской области. В ходе поражения пункта управления перед новой волной наступления под Курском погибло значительное число офицеров РФ и КНДР, заявил президент Украины.