"Плюс" 160 млрд: витрати РФ на війну перевищують витрати усієї Європи, — The Times

Якби члени НАТО збільшили витрати на оборону до 5%, то лише тоді вони наблизяться до втрат РФ, написало видання The Times.

Усі країни Європейського Союзу витрачають на армію менше, ніж Росія, яка третій рік поспіль воює в Україні. При цьому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп радить європейцям наростити витрати на оборону і взяти на себе захист від Російської Федерації. Тим часом Кремль продовжує "спалювати" гроші на війну і тенденції до зниження поки що не помітні. Про те, як співвідносяться можливості європейців та американців, розповіло видання The Times.

Видання вирішило проаналізувати військові витрати, зібрані у щорічному журналі The Military Balance. Також скористались висновками Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS The International Institute for Strategic Studies). Мета аналізу — зрозуміти, які можливості мають європейці для того, щоб самостійно захиститись від РФ. Ще одне питання — чи допоможе їм зростання оборонних бюджетів, як радить Дональд Трамп. Німеччина збільшила бюджет на 23,3%, але навіть не наблизилась до бюджету та можливостей США, виявили аналітики. В підсумку з'ясували, що на третій рік війни Москва і досі перевершує усі країни Європи за військовими витратами.

Витрати РФ — дані 2023 та 2024 років

На порталі опублікували інфографіку The Military Balance з даними про витрати у 2023 та 2024 пп. З інфографіки видно незмінну перевагу США і те, що лише об'єднані бюджети Китаю та РФ наближаються до військового бюджету американців.

Що показують діаграми витрат для топ 5 країн?

Росія протягом року збільшила витрати на війну на майже 160 млрд дол.: було 294 млрд, стало 461 млрд. США збільшили витрати лише на 63 млрд дол. Китай протягом року збільшив армійський бюджет на 70 млрд дол. — майже на стільки ж, як США. Німеччина у 2024 році мала найбільший військовий бюджет серед країн Європи — 86 млрд дол. Велика Британія — 81 млрд дол. у 2024 році.

The Times також навело дані про витрати НАТО. На сьогодні Північноатлантичний альянс має сумарний бюджет 1,44 трлн дол. Вклад Європи — 442 млрд дол.: це менше, ніж витрати РФ, і втричі менше долі США.

Якщо усі країни-члени НАТО збільшать оборонні бюджети до 3%, то буде зростання на 250 млрд дол., до 5% — 800 млрд дол. Аналітики зауважили, що європейці дійсно могли б посилити оборону, якби збільшили військові видатки, але поки що не помітно, щоб на це погодились усі члени альянсу.

"Наразі такі цифри недосяжні, оскільки деякі країни використовують позабюджетні інструменти для зміцнення бюджетів", — навело видання висновок IISS.

Зазначимо, 23 січня видання Defence One розповіло про перемовини між країнами-членами НАТО, які вирішують, як купуватимуть зброю для України. При цьому наводять заяви Дональда Трампа, який вимагає у членів НАТО збільшити видатки на оборону до 5%. Крім того, пропонується, щоб зброю купували у США, і це принесе американцям додаткові прибутки.

Нагадуємо, 12 лютого міністр оборони України Рустем Умєров нагадав про зустріч міністрів оборони у форматі "Рамштайн" і пояснив, якою може бути роль глави Пентану Піта Гегсета.