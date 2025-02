"Плюс" 160 млрд: расходы РФ на войну превышают расходы всей Европы, — The Times

Если бы члены НАТО увеличили расходы на оборону до 5%, то только тогда они приблизятся к расходам РФ, написало издание The Times.

Все страны Европейского Союза тратят на армию меньше, чем Россия, которая третий год подряд воюет в Украине. При этом президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп советует европейцам нарастить расходы на оборону и взять на себя защиту от Российской Федерации. Тем временем Кремль продолжает "сжигать" деньги на войну и тенденции к снижению пока не заметны. О том, как соотносятся возможности европейцев и американцев, рассказало издание The Times.

Издание решило проанализировать военные расходы, собранные в ежегодном журнале The Military Balance. Также воспользовались выводами Международного института стратегических исследований (IISS The International Institute for Strategic Studies). Цель анализа — понять, какие возможности имеют европейцы для того, чтобы самостоятельно защититься от РФ. Еще один вопрос — поможет ли им рост оборонных бюджетов, как советует Дональд Трамп. Германия увеличила бюджет на 23,3%, но даже не приблизилась к бюджету и возможностям США, обнаружили аналитики. В итоге выяснили, что на третий год войны Москва до сих пор превосходит все страны Европы по военным расходам.

Расходы РФ — данные 2023 и 2024 годов

На портале опубликовали инфографику The Military Balance с данными о расходах в 2023 и 2024 пп. Из инфографики видно неизменное преимущество США и то, что только объединенные бюджеты Китая и РФ приближаются к военному бюджету американцев.

Что показывают диаграммы расходов для топ 5 стран?

Россия на протяжении года увеличила расходы на войну почти на 160 млрд долл.: было 294 млрд, стало 461 млрд. США увеличили расходы только на 63 млрд долл. Китай в течение года увеличил армейский бюджет на 70 млрд долл. — почти на столько же, как США. Германия в 2024 году имела самый большой военный бюджет среди стран Европы — 86 млрд долл. Великобритания — 81 млрд долл. в 2024 году.

The Times также привело данные о расходах НАТО. На сегодня Североатлантический альянс имеет суммарный бюджет 1,44 трлн долл. Вклад Европы — 442 млрд долл.: это меньше, чем расходы РФ, и втрое меньше доли США.

Если все страны-члены НАТО увеличат оборонные бюджеты до 3%, то будет рост на 250 млрд долл., до 5% — 800 млрд долл. Аналитики отметили, что европейцы действительно могли бы усилить оборону, если бы увеличили военные расходы, но пока не заметно, чтобы на это согласились все члены альянса.

"Сейчас такие цифры недостижимы, поскольку некоторые страны используют внебюджетные инструменты для укрепления бюджетов", — привело издание вывод IISS.

Отметим, 23 января издание Defence One рассказало о переговорах между странами-членами НАТО, которые решают, как будут покупать оружие для Украины. При этом приводят заявления Дональда Трампа, который требует у членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5%. Кроме того, предлагается, чтобы оружие покупали в США, и это принесет американцам дополнительные доходы.

Напоминаем, 12 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров напомнил о встрече министров обороны в формате "Рамштайн" и объяснил, какой может быть роль главы Пентана Пита Гегсета.