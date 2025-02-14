Трамп дав власний номер, а Зеленський пообіцяв пояс Усика: Axios оприлюднив деталі розмови президентів

Володимир Зеленський наголосив, що Путін боїться Дональда Трампа, а президент США наполягав, що російській лідер прагне досягти миру.

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Під час телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, яка відбулась 12 лютого, Зеленський переконував Трампа, що Путін лише прикидається, коли каже, що хоче миру. Деталі розмови двох лідерів оприлюднило видання Axios з посиланням на власні джерела.

Журналісти пояснили, що розмова тривала близько години. Трамп сказав Зеленському, що у нього склалося враження, ніби Путін прагне угоди, однак український президент поставився до цього більш скептично.

"Послання Зеленського Трампу було: "У вас є важіль тиску на Путіна", — сказав журналістам неназваний український чиновник.

Трамп підтримав ідею європейських миротворчих сил в Україні та розповів Зеленському, хто увійде до переговорної групи США під час безпекової конференції в Мюнхені.

Крім того, президент США підкреслив, що розуміє побоювання українців щодо розмови з Путіним, але підкреслив, що немає іншого шляху, якщо він хоче, щоб його дипломатичні зусилля увінчалися успіхом.

"Мені потрібно поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну", — сказав Трамп Зеленському, зазначивши, що Путін хоче укласти мирну угоду.

Президент США запитав Зеленського, чи досі він хоче укладення мирного договору, на що президент України відповів ствердно, але зауважив, що Путін просто говорить Трампу те, що той хоче почути.

"Путін сказав вам, що хоче укласти угоду, тільки тому, що боїться вас, тому що ви сильний", — сказав Зеленський Трампу.

Трамп відповів українському президенту, що він може мати рацію, але в нього склалося враження, що Путін налаштований серйозно, додавши, що "скоро ми дізнаємося".

Трамп наголосив, що майбутня зустріч із віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Мюнхені, 14 лютого, буде дуже важливою для запуску дипломатичного процесу.

Трамп завершив розмову, давши Зеленському свій особистий номер і сказавши, що може зателефонувати йому безпосередньо.

Зеленський натомість пообіцяв, що передасть Трампу чемпіонський пояс від українського боксера Олександра Усика.

Нагадаємо, 13 лютого, Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США на Мюнхенській безпековій конференції.

У цей же день радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що зустрічі з росіянами в Мюнхені не буде.