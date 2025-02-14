Трамп дал собственный номер, а Зеленский пообещал пояс Усика: Axios обнародовал детали разговора президентов

Владимир Зеленский отметил, что Путин боится Дональда Трампа, а президент США настаивал, что российский лидер стремится достичь мира.

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Во время телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 12 февраля, Зеленский убеждал Трампа, что Путин только притворяется, когда говорит, что хочет мира. Детали разговора двух лидеров обнародовало издание Axios со ссылкой на собственные источники.

Журналисты объяснили, что разговор длился около часа. Трамп сказал Зеленскому, что у него сложилось впечатление, будто Путин стремится к сделке, однако украинский президент отнесся к этому более скептически.

"Послание Зеленского Трампу было: "У вас есть рычаг давления на Путина", — сказал журналистам неназванный украинский чиновник.

Трамп поддержал идею европейских миротворческих сил в Украине и рассказал Зеленскому, кто войдет в переговорную группу США во время конференции по безопасности в Мюнхене.

Кроме того, президент США подчеркнул, что понимает опасения украинцев относительно разговора с Путиным, но подчеркнул, что нет другого пути, если он хочет, чтобы его дипломатические усилия увенчались успехом.

"Мне нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину", — сказал Трамп Зеленскому, отметив, что Путин хочет заключить мирное соглашение.

Президент США спросил Зеленского, до сих пор ли он хочет заключения мирного договора, на что президент Украины ответил утвердительно, но заметил, что Путин просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать.

"Путин сказал вам, что хочет заключить сделку, только потому, что боится вас, потому что вы сильный", — сказал Зеленский Трампу.

Трамп ответил украинскому президенту, что он может быть прав, но у него сложилось впечатление, что Путин настроен серьезно, добавив, что "скоро мы узнаем".

Трамп подчеркнул, что предстоящая встреча с вице-президентом Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене, 14 февраля, будет очень важной для запуска дипломатического процесса.

Трамп завершил разговор, дав Зеленскому свой личный номер и сказав, что может позвонить ему напрямую.

Зеленский взамен пообещал, что передаст Трампу чемпионский пояс от украинского боксера Александра Усика.

Напомним, 13 февраля, Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США на Мюнхенской конференции по безопасности.

В этот же день советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что встречи с россиянами в Мюнхене не будет.