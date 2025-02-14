"Їхня гарантія безпеки": США можуть забезпечити повітряне прикриття миротворцям в Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, Сполучені Штати не виключають надання повітряного прикриття миротворчим силам в Україні. Лондон намагається підштовхнути Вашингтон до відправлення більшої кількості систем ППО Україні.

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США можуть забезпечити повітряне прикриття миротворчим силам в Україні в обмін на доступ до рідкісноземельних металів, вважають джерела в уряді Великої Британії, після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила запит Києва щодо військ для підтримання режиму припинення вогню. Про це повідомляє The Daily Mail.

Британський уряд намагається підштовхнути Сполучені Штати до відправлення більшої кількості систем ППО Україні як гарантії будь-якої мирної угоди.

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"Це їхня гарантія безпеки", — повідомило британським журналістам високопоставлене джерело в уряді, зазначивши, що США не виключають надання повітряного прикриття.

Також повідомлялося, що минулого місяця Америка перевезла системи ППО Patriot зі складу в Ізраїлі в Україну.

Дональд Трамп припустив, що Україна могла б почати компенсувати Сполученим Штатам допомогу, відправлену за останні три роки, "рідкісноземельними металами на суму близько 500 мільярдів доларів". Спочатку угоду запропонував президент України Володимир Зеленський минулого року.

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Але залишаються питання про те, який вигляд може мати така угода, і чи може Київ очікувати продовження постачання зброї від США.

Нагадаємо, що якщо РФ не піде на угоду, США можуть розмістити свої війська в Україні. Таку заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Також повідомлялося, що Європа незадоволена тим, що Трамп спочатку зателефонував Путіну.