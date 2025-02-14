"Их гарантия безопасности": США могут обеспечить воздушное прикрытие миротворцам в Украине, — СМИ

По словам журналистов, Соединенные Штаты не исключают предоставления воздушного прикрытия миротворческим силам в Украине. Лондон пытается подтолкнуть Вашингтон к отправке большего количества систем ПВО Украине.

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США могут обеспечить воздушное прикрытие миротворческим силам в Украине в обмен на доступ к редкоземельным металлам, полагают источники в правительстве Великобритании, после того как администрация президента США Дональда Трампа отклонила запрос Киева о войсках для поддержания режима прекращения огня. Об этом сообщает The Daily Mail.

Британское правительство пытается подтолкнуть Соединенные Штаты к отправке большего количества систем ПВО Украине в качестве гарантии любого мирного соглашения.

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"Это их гарантия безопасности", — сообщил британским журналистам высокопоставленный источник в правительстве, отметив, что США не исключают предоставления воздушного прикрытия.

Также сообщалось, что в прошлом месяце Америка перевезла системы ПВО Patriot со склада в Израиле в Украину.

Дональд Трамп предположил, что Украина могла бы начать компенсировать Соединенным Штатам помощь, отправленную за последние три года, "редкоземельными металлами на сумму около 500 миллиардов долларов". Первоначально сделка была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом году.

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Но остаются вопросы о том, как может выглядеть такое соглашение, и может ли Киев ожидать продолжения поставок оружия от США.

Напомним, что если РФ не пойдет на сделку, США могут разместить свои войска в Украине. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Также сообщалось, что Европа недовольна тем, что Трамп вначале позвонил Путину.