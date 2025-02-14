Главное — не Мюнхен, а Покровск. Почему рассчитывать Украине сейчас стоит не на Трампа, а на ВСУ

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Общество, как украинское, так и мировое, воспринимает переговоры как круглый стол, где сидят дипломаты и соревнуются в ораторском мастерстве, сыплют фактами, аргументами, используют хитрости и пытаются загнать противника в угол.

На самом деле если переговоры где-то так и происходят, то только между командами в соревнованиях по ораторскому мастерству. А реальные переговоры — более тривиальные и прагматичные.

Никто за столом не будет слушать твоих аргументов и красивых слов. Разговоры о ценностях сегодня выглядят смешными. Серьезные люди разговаривают исключительно с позиции силы и интересов.

Переговорщики садятся за стол с теми "картами", которые им выдали силы внутри страны, партнеры их государств и ситуация в целом.

В частности, нашим переговорщикам главные тузы предоставят Вооруженные силы.

И распределение сил за столом будет отражать ситуацию на поле боя.

Первая попытка Украины и России достичь соглашения Фото: REUTERS

Если противник сильнее на фронте, то он сильнее и за переговорным столом. А с сильными приходится считаться даже тем, кто вроде бы поддерживает слабых...

Если мы намертво стабилизировали линию фронта, не даем врагу пройти, уничтожаем его целыми бригадами (так, кстати, было полтора года назад под Авдеевкой), то это все один сценарий переговоров.

Если наша же линия фронта системно и ежедневно движется в сторону запада, то сценарий переговоров будет другим — какие аргументы на стол не выкладывай.

Все это я к тому, что не стоит надеяться на Трампа или кого-то еще. Они в любом случае болеют не нашими проблемами, а личными интересами.

Какими бы многообещающими ни были новости из Вашингтона, для нас новости из села Удачное под Покровском имеют гораздо большее значение.

Дроны, организация войска, мотивация армии, ВПК с собственным современным оружием — вот лучшие дипломаты, которые пригодятся во время переговоров.

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