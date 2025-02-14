6 000 разів: у МЗС відреагували на звіт міжнародних експертів про хімічну зброю РФ (документ)

Експерти отримали зразки ґрунту та трави, взяті на місці вибуху гранат ЗС РФ у Дніпропетровській області, ідеться у звіті Організації із заборони хімічної зброї. Усі чотири дослідження довели, що росіяни застосовують бойові отруйні речовини.

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Міжнародні експерти провели ґрунтовне та всеосяжне дослідження зразків, взятих на полі бою в Україні. Висновки показали, що Збройні сили Російської Федерації дійсно застосували отруйну речовину, заборонену Конвенцією про застосування хімічної зброї. Водночас українці задокументували понад 6 тисяч таких випадків. Про російські злочини на війні заявило Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

Українські дипломати повідомили, що ознайомились зі звітом Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), опублікованим 14 лютого. У звіті ідеться про аналіз зразків, взятих в Україні. Досліджувались ґрунт і трава після вибуху чотирьох гранат Рг-Во у Донецькій області. Експертиза довела, що ЗС РФ використала боєприпас, наповнений хімічною речовиною CS. Зазвичай, речовину CS застосовують під час масових заворушень, вказано у звіті. Тим часом МЗС України наголосило, що випадків застосування хімічних речовин на полі бою набагато більше, ніж про це написало ОЗХЗ.

У відомстві повідомили, що Україна задокументувала 6 129 випадків застосування хімічних гранат. Таку кількість нарахували протягом року — з лютого 2023 по лютий 2024. У російській зброї виявили наступні отруйні речовини:

2-хлоробензальмалононітрил (CS);

хлорацетофенон (CN);

хлорпікрин;

меркаптан (малодорант).

У МЗС України підсумували, що звіт ОЗХЗ підтверджують систематичні злочини росіян проти українців.

Хімічна зброя РФ — деталі

На порталі Організації із заборони хімічної зброї можна ознайомитись з деталями звіту. Як з'ясувалось, експерти вивчали три випадки застосування хімічних гранат у жовтні 2024 року, і ще один — у вересні 2024 року. Інциденти стались у Дніпропетровській області у селах Маріївка (Mariivka) 2 жовтня, Іллінка 20 вересня, 12 та 14 жовтня. Отруйна речовина, яку виявили у зразках, — CS (2-Хлоробензальмалононітрил). Крім того, пресслужба організації повідомила, що з 2022 року стежить за заявами про хімічну зброю. При цьому зауважується, що такі звинувачення "є з обох сторін". У якості доказу ОЗХЗ посилається на 200-сторінковий звіт зі скаргами РФ.

Тим часом медіа NV опублікувало інфографіку про види отруйних речовин, які ЗС РФ використовують у різних видах зброї. На інфографіці, складеній на основі відкритих даних, бачимо різні види гранат та бомби.

Хімічна зброя РФ - інфографіка про види зброї та види отрут Фото: nv.ua

Зазначимо, 15 жовтня 2024 року в Іспанії відбулась поліцейська спецоперація, завдяки якій затримали партію речовин для виготовлення хімічної зброї, які прямували у РФ. Агентство Reuters написало, що цим займалась компанія, якою керували росіяни.

Нагадуємо, 8 січня Україна звернулась до Фінляндії за допомогою через застосування Росією бойових отруйних речовин.