6 000 раз: в МИД отреагировали на отчет международных экспертов о химическом оружии РФ (документ)

Эксперты получили образцы почвы и травы, взятые на месте взрыва гранат ВС РФ в Днепропетровской области, говорится в отчете Организации по запрещению химического оружия. Все четыре исследования доказали, что россияне применяют боевые отравляющие вещества.

Related video

Международные эксперты провели основательное и всеобъемлющее исследование образцов, взятых на поле боя в Украине. Выводы показали, что Вооруженные силы Российской Федерации действительно применили отравляющее вещество, запрещенное Конвенцией о применении химического оружия. В то же время украинцы задокументировали более 6 тысяч таких случаев. О российских преступлениях на войне заявило Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Украинские дипломаты сообщили, что ознакомились с отчетом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), опубликованным 14 февраля. В отчете говорится об анализе образцов, взятых в Украине. Исследовались почва и трава после взрыва четырех гранат Рг-Во в Донецкой области. Экспертиза доказала, что ВС РФ использовали боеприпас, наполненный химическим веществом CS. Обычно, вещество CS применяют во время массовых беспорядков, указано в отчете. Между тем МИД Украины отметил, что случаев применения химических веществ на поле боя гораздо больше, чем об этом написало ОЗХО.

В ведомстве сообщили, что Украина задокументировала 6 129 случаев применения химических гранат. Такое количество насчитали в течение года — с февраля 2023 по февраль 2024. В российском оружии обнаружили следующие отравляющие вещества:

2-хлоробензальмалононитрил (CS);

хлорацетофенон (CN);

хлорпикрин;

меркаптан (малодорант).

В МИД Украины подытожили, что отчет ОЗХО подтверждают систематические преступления россиян против украинцев.

Химическое оружие РФ — детали

На портале Организации по запрещению химического оружия можно ознакомиться с деталями отчета. Как выяснилось, эксперты изучали три случая применения химических гранат в октябре 2024 года, и еще один — в сентябре 2024 года. Инциденты произошли в Днепропетровской области в селах Мариивка (Mariivka) 2 октября, Ильинка 20 сентября, 12 и 14 октября. Ядовитое вещество, которое обнаружили в образцах, — CS (2-Хлоробензальмалононитрил). Кроме того, пресс-служба организации сообщила, что с 2022 года следит за заявлениями о химическом оружии. При этом отмечается, что такие обвинения "есть с обеих сторон". В качестве доказательства ОЗХО ссылается на 200-страничный отчет с жалобами РФ.

Между тем медиа NV опубликовало инфографику о видах ядовитых веществ, которые ВС РФ используют в различных видах оружия. На инфографике, составленной на основе открытых данных, видим различные виды гранат и бомбы.

Химическое оружие РФ — инфографика о видах оружия и видах ядов Фото: nv.ua

Отметим, 15 октября 2024 года в Испании состоялась полицейская спецоперация, благодаря которой задержали партию веществ для изготовления химического оружия, которые направлялись в РФ. Агентство Reuters написало, что этим занималась компания, которой руководили россияне.

Напоминаем, 8 января Украина обратилась к Финляндии за помощью из-за применения Россией боевых отравляющих веществ.