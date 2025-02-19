За словами Лі Тернера, обрана адміністрацією Трампа стратегія мирного врегулювання дає Росії все, що вона хоче, ще на початку переговорів. Він вдається в питання, як США планують домогтися поступок від РФ, що мають хоч якийсь сенс.

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Колишній посол Великої Британії в Україні Лі Тернер назвав стратегію США щодо України "дивною" і попередив про "катастрофічні" наслідки погано узгодженої мирної угоди. Про це повідомляє The Times.

"Ми виявимо, що погана мирна угода в цьому конфлікті призведе до 100 нових воєн, які будуть катастрофічними для безпеки не тільки України та Європи, а також безпеки Сполучених Штатів", — сказав Тернер.

За його словами, "це дивна стратегія, яка дає Росії все, що вона хоче, ще на початку переговорів".

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Дипломат вдається в питання про те, як США планують отримати поступки від Росії та дійти будь-якої угоди, яка матиме хоч якийсь сенс для західних економічних і оборонних інтересів, якщо відмовляться від перевіреної й надійної політики санкцій та ізоляції Росії ще до того, як переговори, по суті, почалися.

Нагадаємо, що, за даними ISW, замість поступок щодо України Кремль запропонував Трампу економічні вигоди та інвестиції.

Також повідомлялося, що РФ вивела на бойове патрулювання балістичну ракету "Ярс".