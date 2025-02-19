По словам Ли Тернера, выбранная администрацией Трампа стратегия мирного урегулирования дает России все, что она хочет, еще в начале переговоров. Он задается вопросом, как США планируют добиться уступок от РФ, имеющих хоть какой-то смысл.

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Бывший посол Великобритании в Украине Ли Тернер назвал стратегию США в отношении Украины "странной" и предупредил о "катастрофических" последствиях плохо согласованного мирного соглашения. Об этом сообщает The Times.

"Мы обнаружим, что плохое мирное соглашение в этом конфликте приведет к 100 новым войнам, которые будут катастрофическими для безопасности не только Украины и Европы, а также безопасности Соединенных Штатов", — сказал Тернер.

По его словам, "это странная стратегия, которая дает России все, что она хочет, еще в начале переговоров".

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Дипломат задается вопросом о том, как США планируют получить уступки от России и прийти к какому-либо соглашению, которое будет иметь хоть какой-то смысл для западных экономических и оборонных интересов, если откажутся от проверенной и надежной политики санкций и изоляции России еще до того, как переговоры, по сути, начались.

Напомним, что, по данным ISW, вместо уступок по Украине Кремль предложил Трампу экономические выгоды и инвестиции.

Также сообщалось, что РФ вывела на боевое патрулирование баллистическую ракету "Ярс".