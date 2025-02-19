"Ця епоха закінчилася": радник Трампа заявив про "абсолютну можливість" для України

Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц засудив риторику Києва. З його слів, війна в Україні "коштувала сотні мільярдів", і американці заслуговують на повернення своїх інвестицій.

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Президент США Дональд Трамп налаштований покласти край "нескінченній війні" в Україні, і Києву слід сприймати це як можливість, а не посилювати негативну риторику щодо Білого дому. Про це 19 лютого в програмі America Reports на телеканалі Fox News заявив його радник з національної безпеки Майкл Волц, як передали у Mediaite.

"Просто не всі зрозуміли, що епоха нескінченної війни зі смертю і руйнуваннями з усіх боків, яка коштувала сотні мільярдів і забрала сотні тисяч, якщо не мільйони життів, ця епоха закінчилася", — сказав політик.

Він наголосив, що Трамп висловився "дуже чітко" і налаштований закінчити війну, у чому мають бути переконані усі сторони конфлікту.

"І, знаєте, я думаю, що розчарування насправді виникло лише за останній тиждень через цей дивний поштовх і ескалацію риторики щодо презентації того, що ми розглядаємо як абсолютну можливість. А саме, щоб Сполучені Штати інвестували в українську інфраструктуру, щоб вони вирощували свої корисні копалини, свої природні ресурси, свою нафту і газ", — наголосив Волц.

З його слів, Європа часто надає допомогу у формі кредитів. Потім їх гасять коштом відсотків від арештованих активів РФ.

"Ми вважаємо, що американські платники податків заслуговують на повернення більшої частини своїх інвестицій. Все це — можливість для України. Вони повинні бачити це таким, яким воно є. Натомість ми маємо таку ескалацію риторики та відштовхування, і президент не збирається з цим миритися", — пояснив радник.

Розчаровані нині, на його думку, "явно рухаються в неправильному напрямку". Політик запевнив, що Трамп зосереджений на припиненні вогню та досягненні ширшої угоди, і його першим кроком був дзвінок президенту РФ Володимиру Путіну. Потім американський лідер зв’язався і з українським президентом Володимиром Зеленським.

"У дипломатії для цього є термін, який називається "човникова дипломатія". Я не думаю, що хтось повинен критикувати президента за те, що він намагається довести справу до дипломатичного вирішення", — наголосив Волц.

Він поставив риторичні запитання, чому Зеленський "не намагався закінчити цю війну на благо своєї країни" і чи покращується українська позиція на полі бою. Також радник зауважив, що США "роками" просили Європу активізуватись і робити більший внесок в оборону України. Нині, зі слів політика, це відбувається завдяки тому, що процес швидко просуває Трамп.

"Комусь може не подобатися нинішній порядок речей, але ви повинні говорити з обома сторонами, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів. І це те, що ми робимо. Це те, що ми робили минулого тижня. І лише кілька днів тому в Саудівській Аравії", — додав він.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президент України Володимир Зеленський "очорняє" Дональда Трампа у ЗМІ, і це — "огидний спосіб поводження" з новою адміністрацією.

Президент Дональд Трамп наголосив на тому, що на відміну від Європи США від війни відділяє океан. Він заявив, що Зеленський має "дуже низький рейтинг" і назвав його "диктатором без виборів".