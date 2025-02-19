"Эта эпоха закончилась": советник Трампа заявил об "абсолютной возможности" для Украины

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц осудил риторику Киева. По его словам, война в Украине "стоила сотни миллиардов", и американцы заслуживают возврата своих инвестиций.

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Президент США Дональд Трамп настроен положить конец "бесконечной войне" в Украине, и Киеву следует воспринимать это как возможность, а не усиливать негативную риторику в отношении Белого дома. Об этом 19 февраля в программе America Reports на телеканале Fox News заявил его советник по национальной безопасности Майкл Уолц, как передали в Mediaite.

"Просто не все поняли, что эпоха бесконечной войны со смертью и разрушениями со всех сторон, которая стоила сотни миллиардов и унесла сотни тысяч, если не миллионы жизней, эта эпоха закончилась", — сказал политик.

Он подчеркнул, что Трамп высказался "очень четко" и настроен закончить войну, в чем должны быть убеждены все стороны конфликта.

"И, знаете, я думаю, что разочарование на самом деле возникло только за последнюю неделю из-за этого странного толчка и эскалации риторики относительно презентации того, что мы рассматриваем как абсолютную возможность. А именно, чтобы Соединенные Штаты инвестировали в украинскую инфраструктуру, чтобы они выращивали свои полезные ископаемые, свои природные ресурсы, свою нефть и газ", — подчеркнул Уолц.

По его словам, Европа часто оказывает помощь в форме кредитов. Затем их гасят за счет процентов от арестованных активов РФ.

"Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают возвращения большей части своих инвестиций. Все это — возможность для Украины. Они должны видеть это таким, каким оно есть. Вместо этого мы имеем такую эскалацию риторики и отталкивания, и президент не собирается с этим мириться", — пояснил советник.

Разочарованные сейчас, по его мнению, "явно движутся в неправильном направлении". Политик заверил, что Трамп сосредоточен на прекращении огня и достижении более широкого соглашения, и его первым шагом был звонок президенту РФ Владимиру Путину. Затем американский лидер связался и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"В дипломатии для этого есть термин, который называется "челночная дипломатия". Я не думаю, что кто-то должен критиковать президента за то, что он пытается довести дело до дипломатического решения", — подчеркнул Уолц.

Он задал риторические вопросы, почему Зеленский "не пытался закончить эту войну на благо своей страны" и улучшается ли украинская позиция на поле боя. Также советник отметил, что США "годами" просили Европу активизироваться и делать больший вклад в оборону Украины. Сейчас, по словам политика, это происходит благодаря тому, что процесс быстро продвигает Трамп.

"Кому-то может не нравиться нынешний порядок вещей, но вы должны говорить с обеими сторонами, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров. И это то, что мы делаем. Это то, что мы делали на прошлой неделе. И всего несколько дней назад в Саудовской Аравии", — добавил он.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "очерняет" Дональда Трампа в СМИ, и это — "отвратительный способ обращения" с новой администрацией.

Президент Дональд Трамп отметил, что в отличие от Европы США от войны отделяет океан. Он заявил, что Зеленский имеет "очень низкий рейтинг" и назвал его "диктатором без выборов".