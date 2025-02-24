Україна використала досвід "Моссада", підірвавши очки російських операторів дронів, — аналітики

ГУР організувало масштабну диверсійну місію, надихнувшись операцією "Моссада" проти "Хезболли" у вересні 2024 року. На думку військових експертів, мета операції була в тому, щоб посіяти недовіру в лавах російських військових.

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Україна використовує тактику асиметричної війни, що передбачає проникнення на територію ворога і порушення ланцюжків постачання російських військових. В одному з випадків ціллю став технологічний арсенал — окуляри, що призначалися для російських пілотів дронів. Про це повідомляє Army Recognition.

Ця операція нагадала вибухи пейджерів, які проводила ізраїльська секретна служба. Головне управління розвідки Міністерства оборони України організувало масштабну диверсійну місію, надихнувшись операцією "Моссада" проти "Хезболли" у вересні 2024 року. Українські джерела підтвердили, що тисячі окулярів для російських пілотів дронів були оснащені вибухівкою ще до того, як їх доставили ворожим силам.

Російські війська широко використовують окуляри Skyzone Cobra X V4 виробництва Китаю. Українські військові модифікували їх для детонації під час увімкнення.

Автори публікації, посилаючись на зібрану інформацію, зазначають, що невпізнані особи використовували канали гуманітарної допомоги для доставлення цих фальшивих пристроїв російським операторам БПЛА. Метод, аналогічний тому, що застосовує "Моссад", демонструє можливості українських служб використовувати найменші прогалини в ланцюжку постачання ЗС РФ. Офіційно про втрати серед російських операторів дронів не повідомлялося, але стратегічний вплив операції незаперечний.

На думку військових експертів, мета операції була не стільки в тому, щоб завдати втрат, скільки посіяти недовіру в лавах російських військових. Порушуючи ланцюжок постачання, спецслужби України сподіваються змусити російські сили посилити перевірки, що позначиться на оперативній ефективності на полі бою.

"Україна демонструє можливості ударів по противнику там, де він найбільш уразливий, що підкреслює тактичну перевагу розвідувальних служб", — пояснив фахівець із безпеки.

Ця операція, можливо, і не змінює загальної динаміки війни, але все ж слугує поворотним моментом в українській стратегії. Обравши за мету не лише ворожі дрони, а і їхніх операторів, втрата яких обходиться противникові набагато дорожче, ГУР підтверджує можливості використовувати підходи до ведення війни, адаптовані до реалій сучасного конфлікту.

Операція може прокласти шлях для майбутніх подібних. Для України це ще один крок до технологічної партизанської війни, спрямованої на підрив упевненості та ефективності російських військ на полі бою і в тиловому забезпеченні.

Нагадаємо, що Україна вперше отримає шведські системи ППО TRIDON Mk 2.

Також повідомлялося, що Міноборони не допустило на передову близько 700 тонн продуктів і 55 тонн палива.