Украина использовала опыт "Моссада", взорвав очки российских операторов дронов, — аналитики

ГУР организовало масштабную диверсионную миссию, вдохновившись операцией "Моссада" против "Хезболлы" в сентябре 2024 года. По мнению военных экспертов, цель операции была в том, чтобы посеять недоверие в рядах российских военных.

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Украина использует тактику асимметричной войны, что предусматривает проникновение на территорию врага и нарушение цепочек снабжения российских военных. В одном из случаев целью стал технологический арсенала — очки, предназначавшиеся для российских пилотов дронов. Об этом сообщает Army Recognition.

Эта операция напомнила взрывы пейджеров, которые проводила израильская секретная служба. Главное управление разведки Министерства обороны Украины организовало масштабную диверсионную миссию, вдохновившись операцией "Моссада" против "Хезболлы" в сентябре 2024 года. Украинские источники подтвердили, что тысячи очков для российских пилотов дронов были оснащены взрывчаткой еще до того, как их доставили вражеским силам.

Российские войска широко используют очки Skyzone Cobra X V4 производства Китая. Украинские военные модифицировали их для детонации при включении.

Авторы публикации, ссылаясь на собранную информацию, отмечают, что неопознанные лица использовали каналы гуманитарной помощи для доставки этих фальшивых устройств российским операторам БПЛА. Метод, аналогичный применяемому "Моссадом", демонстрирует возможности украинских служб использовать малейшие пробелы в цепочке поставок ВС РФ. Официально о потерях среди российских операторов дронов не сообщалось, но стратегическое воздействие операции неоспоримо.

По мнению военных экспертов, цель операции была не столько в том, чтобы нанести потери, а посеять недоверие в рядах российских военных. Нарушая цепочку поставок, спецслужбы Украины надеются заставить российские силы усилить проверки, что скажется на оперативной эффективности на поле боя.

"Украина демонстрирует возможности ударов по противнику там, где он наиболее уязвим, что подчеркивает тактическое превосходство разведывательных служб", — пояснил специалист по безопасности.

Эта операция, возможно, и не меняет общую динамику войны, но все же служит поворотным моментом в украинской стратегии. Выбрав целью не только вражеские дроны, но и их операторов, потеря которых обходится противнику гораздо дороже, ГУР подтверждает возможности использовать подходы к ведению войны, адаптированные к реалиям современного конфликта.

Операция может проложить путь для будущих подобных. Для Украины это еще один шаг к технологической партизанской войне, направленной на подрыв уверенности и эффективности российских войск на поле боя и в тыловом обеспечении.

Напомним, что Украина впервые получит шведские системы ПВО TRIDON Mk 2.

Также сообщалось, что Минобороны не допустило на передовую около 700 тонн продуктов и 55 тонн топлива.