США "противляться включенню гарантій безпеки" в угоду з Україною — CNN

За словами джерела журналістів, є надія на те, що перед підписанням "питання гарантій" буде винесено на "розгляд президентів". Тепер Україна чекає відповіді американської сторони.

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Україна передала представникам Вашингтона остаточний варіант угоди про ресурси, в якому описується проєкт відновлення України. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Такі "технічні деталі", як гарантії безпеки, названо проблематичними й залишено для подальших обговорень, згідно з українським джерелом, знайомим із ходом переговорів.

За його словами, "американська сторона дуже противиться включенню гарантій безпеки", і Київ сподівається, що їх можна буде обговорити на майбутній зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

"З нашого боку все готово. Ми завершили проєкт. Ми зробили все можливе, щоб зробити умови розумними. Результат — рамкова угода про те, як створити фонд реконструкції України", — сказало українське джерело.

За його словами, є також окрема угода, що описує, як працюватимуть домовленості.

Зазначається, що "найпроблемніші моменти було виключено з проєкту, але американська сторона дуже опирається включенню гарантій безпеки в документ".

Напередодні, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський назвав цифру в 500 мільярдів доларів, запропоновану адміністрацією Трампа, неприйнятною.

За словами джерела журналістів, є надія на те, що перед підписанням "питання гарантій" буде винесено на "розгляд президентів". Тепер Україна чекає відповіді американської сторони.

Угода про рідкісноземельні метали України та США

США намагаються отримати доступ до критично важливих мінералів та інших ресурсів України в межах переговорів, спрямованих на припинення війни. Натомість Україна наполягає на гарантіях від повторної агресії РФ.

Нагадаємо, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що ЄС може надати до 40 млрд євро Україні та "неймовірну кількість зброї".

Також повідомлялося, що республіканець назвав умови, запропоновані США щодо рідкісноземельних металів, "вимаганням у жертви".