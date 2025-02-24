США "противятся включению гарантий безопасности" в соглашение с Украиной — CNN

По словам источника журналистов, есть надежда на то, что перед подписанием "вопрос гарантий" будет вынесен на "рассмотрение президентов". Теперь Украина ждет ответа американской стороны.

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Украина передала представителям Вашингтона окончательный вариант соглашения о ресурсах, в котором описывается проект восстановления Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Такие "технические детали", как гарантии безопасности названы проблематическими и оставлены для последующих обсуждений, согласно украинскому источнику, знакомому с ходом переговоров.

По его словам, "американская сторона очень противится включению гарантий безопасности", и Киев надеется, что их можно будет обсудить на будущей встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

"С нашей стороны все готово. Мы завершили проект. Мы сделали все возможное, чтобы сделать условия разумными. Результат — рамочное соглашение о том, как создать фонд реконструкции Украины", — сказал украинский источник.

По его словам, есть также отдельное соглашение, описывающее, как будут работать договоренности.

Отмечается, что "наиболее проблемные моменты были исключены из проекта, но американская сторона очень противится включению гарантий безопасности в документ".

Накануне, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назвал цифру в 500 миллиардов долларов, предложенную администрацией Трампа, неприемлемой.

По словам источника журналистов, есть надежда на то, что перед подписанием "вопрос гарантий" будет вынесен на "рассмотрение президентов". Теперь Украина ждет ответа американской стороны.

Соглашение о редкоземельных металлах Украины и США

США пытаются получить доступ к критически важным минералам и прочим ресурсам Украины в рамках переговоров, направленных на прекращение войны. Взамен Украина настаивает на гарантиях от повторной агрессии РФ.

Напомним, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС может предоставить до 40 млрд евро Украине и "невообразимое количество оружия".

Также сообщалось, что республиканец назвал условия, предложенные США по редкоземельным металлам "вымогательством у жертвы".