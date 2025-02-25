Тестували перед відправленням до України: у Словаччині вибухнула САУ Zuzana 2, — ЗМІ (відео)

За даними журналістів, артилерійська установка компанії Konštrukta Defense, яка виготовляє зброю на замовлення для України, проходила випробування на полігоні перед остаточним відправленням замовнику.

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У Словаччині близько 8 ранку 25 лютого під час випробування зброї для України на полігоні "Загір’я" у Військово-технічному та випробувальному інституті вибухнула самохідна артилерійська установка Zuzana 2. Про це повідомляє місцеве видання Dennik N.

Неназвані джерела повідомили словацьким журналістам, що Zuzana 2, яку державна компанія Konštrukta Defense виготовляє для України на замовлення, проходила випробування перед остаточним відправленням замовнику. Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк підтвердив, що вибух стався під час випробувальних стрільб.

Причина аварії наразі не повідомляється, її з'ясовують правоохоронці. За словами міністра, вибух могла спричинити несправність порохових зарядів, боєприпасів чи самої системи озброєння.

Офіційно відомо про двох постраждалих техніків: один дістав легкі поранення, другий — більш серйозні травми. За словами Каліняка, вони обидва лишаються у свідомості та в стабільному стані.

"Сьогодні після 8:15 після виклику на лінію екстреної допомоги ми направили карети швидкої медичної допомоги та вертоліт екстреної медичної допомоги до Військово-технічного та випробувального інституту "Загір’я", де, за попередньою інформацією, стався вибух. Після первинної допомоги двоє чоловіків були доставлені до лікарень Братислави", — повідомила речниця Оперативного центру екстреної медичної допомоги Данка Чапакова, передає видання Noviny.sk.

Нагадаємо, 25 лютого ЗМІ з посиланням на нинішніх та колишніх західних чиновників писали, що в разі припинення постачання озброєння зі США Україні вистачить зброї, щоб воювати до літа.

24 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Європейський Союз розглядає можливість надати Україні до 40 млрд євро додаткової допомоги та "неймовірну кількість зброї".