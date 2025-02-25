Тестировали перед отправкой в Украину: в Словакии взорвалась САУ Zuzana 2, — СМИ (видео)

По данным журналистов, артиллерийская установка компании Konštrukta Defense, которая изготавливает оружие на заказ для Украины, проходила испытания на полигоне перед окончательной отправкой заказчику.

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В Словакии около 8 утра 25 февраля во время испытания оружия для Украины на полигоне "Загорье" в Военно-техническом и испытательном институте взорвалась самоходная артиллерийская установка Zuzana 2. Об этом сообщает местное издание Dennik N.

Неназванные источники сообщили словацким журналистам, что Zuzana 2, которую государственная компания Konštrukta Defense производит для Украины по заказу, проходила испытания перед окончательной отправкой заказчику. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк подтвердил, что взрыв произошел во время испытательных стрельб.

Причина аварии пока не сообщается, ее выясняют правоохранители. По словам министра, взрыв могла вызвать неисправность пороховых зарядов, боеприпасов или самой системы вооружения.

Официально известно о двух пострадавших техниках: один получил легкие ранения, второй — более серьезные травмы. По словам Калиняка, они оба остаются в сознании и в стабильном состоянии.

"Сегодня после 8:15 после вызова на линию экстренной помощи мы направили кареты скорой медицинской помощи и вертолет экстренной медицинской помощи в Военно-технический и испытательный институт "Загорье", где, по предварительной информации, произошел взрыв. После первичной помощи двое мужчин были доставлены в больницы Братиславы", — сообщила пресс-секретарь Оперативного центра экстренной медицинской помощи Данка Чапакова, передает издание Noviny.sk.

Напомним, 25 февраля СМИ со ссылкой на нынешних и бывших западных чиновников писали, что в случае прекращения поставок вооружения из США Украине хватит оружия, чтобы воевать до лета.

24 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз рассматривает возможность предоставить Украине до 40 млрд евро дополнительной помощи и "невероятное количество оружия".