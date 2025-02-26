70 ракет RBS, гармати Tridon і радари Giraffe об'єднали в одну систему ППО і поставлять Україні, — Forbes

Швеція виробляє одні з найкращих систем ППО ближньої дії. Серед новинок в арсеналі ЗСУ — гармата Tridon, по суті, версія культової шведської 40-міліметрової Bofors, яка стріляє на 6 км і уражає як бронетехніку, так і літаки.

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Ракети RBS 70, гармати Tridon і радари Giraffe шведської компанії Saab працюють разом як єдина система. Три країни щойно об'єдналися, щоб постачати це обладнання Україні. Про це пише Forbes.

Поки США блокують Україну, європейські союзники Києва намагаються швидко заповнити виниклий вакуум у системі безпеки. Швеція, Литва і, можливо, нейтральна Ірландія пообіцяли Україні потужну систему ППО з мобільними пусковими установками, гарматами та радарами вартістю в мільйони доларів.

Швеція надасть гармати Tridon виробництва Saab, а Литва — пускові установки Saab RBS 70. Ірландія передасть радари Giraffe, також вироблені Saab у Швеції. Радари виявляють цілі для ракет і гармат.

RBS 70 — це класика ППО: 54-кілограмова пускова установка, що стріляє ракетою з лазерним наведенням і може уражати літаки, гелікоптери та дрони на відстані до 8 км і на висоті 5 км. Три солдати можуть переносити RBS 70 у портативних рюкзаках і встановлювати за хвилину-дві.

Радар Giraffe розрахований на екіпаж із чотирьох осіб. Встановлюється на вантажівку або всюдихід Bv 206. Діапазон виявлення екіпажу RBS 70 — приблизно 48 км. Радар може передавати координати цілі розрахунку ракети по кабелю, підключеному до пускової установки. Пускова установка дає своєму оператору візуальний сигнал цілі, а також звуковий сигнал: тон, який стає голоснішим, коли ціль потрапляє в поле зору збільшеної оптики оператора.

Оператор натискає кнопку запуску. Ракета злітає в повітря. Активується лазер, встановлений на пусковій установці. Ракета шукає лазерний промінь, що відбивається від цілі.

"Щоб уразити ціль, навіднику потрібно тільки утримувати її в центрі перехрестя", — повідомляється в сюжеті популярного каналу Weapon Detective.

Україна отримала свої перші RBS 70 і Giraffes зі Швеції на початку 2023 року і розподілила їх для 47-ї та 93-ї ОБМр, можливо, їх також отримали й інші українські підрозділи. Шведські військові навчали операторів цих систем у своїй країні.

"Ви також воюєте за безпеку Європи", — казав один інструктор своїм стажистам. Українські бригади не гаяли часу, збиваючи російські безпілотники та принаймні в одному випадку ударний гелікоптер Ка-52 "Алліга" (у класифікації НАТО Hokum B).

Гармата Tridon

Але ось гармата Tridon — це новинка. По суті, версія культової шведської 40-міліметрової Bofors. Встановлена на вантажівці Tridon, під'єднується до тієї самої мережі управління і контролю, що й Giraffes і RBS 70. Як бонус скорострільна гармата стріляє на відстань 6 км і може уражати як бронетехніку, так і літаки.

Росіяни мають очікувати додаткових втрат у повітрі на тлі надходження на озброєння ЗСУ нових засобів ППО. Що особливо важливо, Швеція обіцяє продовжить постачання.

Примітно, що і нейтральна, легкоозброєна Ірландія тепер постачає Україні критично важливу техніку, поряд з іншими союзниками України.

Нагадаємо, що, за даними WSJ, "план Трампа" щодо України не передбачає військової підтримки США.

Також повідомлялося, що Трамп відповів, чи отримає Україна військову допомогу від США.