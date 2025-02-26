70 ракет RBS, пушки Tridon и радары Giraffe объединили в одну систему ПВО и поставят Украине, — Forbes

Швеция производит одни из лучших систем ПВО ближнего действия. Среди новинок в арсенале ВСУ — пушка Tridon, по сути, версия культовой шведской 40-миллиметровой Bofors, которая стреляет на 6 км и поражает как бронетехнику, так и самолеты.

Related video

Ракеты RBS 70, пушки Tridon и радары Giraffe шведской компании Saab работают вместе как единая система. Три страны только что объединились, чтобы поставлять это оборудование Украине. Об этом пишет Forbes.

Пока США блокируют Украину, европейские союзники Киева пытаются быстро заполнить возникший вакуум в системе безопасности. Швеция, Литва и, возможно, нейтральная Ирландия пообещали Украине мощную систему ПВО с мобильными пусковыми установками, пушками и радарами стоимостью в миллионы долларов.

Швеция предоставит пушки Tridon производства Saab, а Литва — пусковые установки Saab RBS 70. Ирландия передаст радары Giraffe, также произведенные Saab в Швеции. Радары обнаруживают цели для ракет и пушек.

RBS 70 — это классика ПВО: 54-килограммовая пусковая установка, стреляющая ракетой с лазерным наведением, которая может поражать самолеты, вертолеты и дроны на расстоянии до 8 км и на высоте 5 км. Три солдата могут переносить RBS 70 в портативных рюкзаках и устанавливать за минуту-две.

Радар Giraffe рассчитан на экипаж из четырех человек. Устанавливается на грузовик или вездеход Bv 206. Диапазон обнаружения экипажа RBS 70 — примерно 48 км. Радар может передавать координаты цели расчету ракеты или по кабелю, подключенному к пусковой установке. Пусковая установка дает своему оператору визуальный сигнал цели, а также звуковой сигнал: тон, который становится громче, когда цель попадает в поле зрения увеличенной оптики оператора.

Оператор нажимает кнопку запуска. Ракета взлетает в воздух. Активируется лазер, установленный на пусковой установке. Ракета ищет лазерный луч, отражающийся от цели.

"Чтобы поразить цель, наводчику нужно только удерживать ее в центре перекрестия", — сообщается в сюжете популярного канала Weapon Detective.

Украина получила свои первые RBS 70 и Giraffes из Швеции в начале 2023 года и распределила их для 47-й и 93-й ОБМр, возможно, их также получили и другие украинские подразделения. Шведские военные обучали операторов этих систем в своей стране.

"Вы также сражаетесь за безопасность Европы", — говорил один инструктор своим стажерам. Украинские бригады не теряли времени, сбивая российские беспилотники и, по крайней мере, в одном случае ударный вертолет Ка-52 "Аллига (в классификации НАТО Hokum B).

Пушка Tridon

Но вот пушка Tridon — это новинка. По сути, версия культовой шведской 40-миллиметровой Bofors. Установленная на грузовике Tridon подключается к той же сети управления и контроля, что и Giraffes и RBS 70. В качестве бонуса скорострельная пушка стреляет на расстояние 6 км и может поражать как бронетехнику, так и самолеты.

Россияне должны ожидать дополнительных потерь в воздухе на фоне поступления на вооружение ВСУ новых средств ПВО. Что особенно важно, Швеция обещает продолжит поставки.

Примечательно, что и нейтральная, легковооруженная Ирландия теперь поставляет Украине критически важную технику, наряду с другими союзниками Украины.

Напомним, что, по данным WSJ, "план Трампа" по Украине не предусматривает военной поддержки США.

Также сообщалось, что Трамп ответил, получит ли Украина военную помощь от США.