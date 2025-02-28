"8 мільйонів людей не в Україні": спочатку гарантії безпеки, потім — вибори, — Корнієнко

За словами заступника голови ВРУ Олександра Корнієнка, у Миколаївській області зруйновано близько 500 виборчих дільниць, а у Харківській — кілька тисяч.

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Про вибори без гарантій безпеки навіть говорити не можна, тим паче, що в Україні потрібно відновити виборчу інфраструктуру. Про це в етері проєкту "Тема з Мосейчук" заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Як ми знайдемо людей? Ми відкрили Державний реєстр виборців — в нас 3 мільйони виборців зараз зареєстровані в Донецькій області. Ми запитали ЦВК — що відбувається? Люди не перереєстровуються за новими адресами. Ви можете уявити собі ці повоєнні вибори? Що це буде? В нас 8 мільйонів людей не в Україні", — сказав Корнієнко.

Він пояснив, що без гарантій безпеки демократія буде під загрозою, а першою перевіркою цих гарантій будуть повоєнні вибори.

"Без гарантій безпеки не можна ніяк про це говорити. А давайте це спочатку вирішимо", — зазначив Корнієнко.

Політик підкреслив, що в Україні для проведення виборів потрібно відновити виборчу інфраструктуру.

"В Миколаївській області зруйновано, я думаю, близько 500 дільниць. В Харківській — кілька тисяч", — сказав заступник голови парламенту.

Ще однією проблемою є реєстр виборців, а на вирішення цих проблем, за словами Корнієнка, потрібно дуже багато часу.

"Безпека, умови, гроші і тільки після того ми можемо говорити про вибори. В ЄС нас не візьмуть, якщо в нас будуть низькодемократичні вибори", — наголосив Корнієнко.

Нагадаємо, 23 лютого Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе влаштувати голосування половини громадян, якщо зараз призначити вибори.

25 лютого Верховна Рада проголосувала за постанову про вибори і легітимність Зеленського.