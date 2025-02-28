"8 миллионов людей не в Украине": сначала гарантии безопасности, потом — выборы, — Корниенко

По словам заместителя председателя ВРУ Александра Корниенко, в Николаевской области разрушено около 500 избирательных участков, а в Харьковской — несколько тысяч.

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О выборах без гарантий безопасности даже говорить нельзя, тем более, что в Украине нужно восстановить избирательную инфраструктуру. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"Как мы найдем людей? Мы открыли Государственный реестр избирателей — у нас 3 миллиона избирателей сейчас зарегистрированы в Донецкой области. Мы спросили ЦИК — что происходит? Люди не перерегистрируются по новым адресам. Вы можете представить себе эти послевоенные выборы? Что это будет? У нас 8 миллионов людей не в Украине", — сказал Корниенко.

Он пояснил, что без гарантий безопасности демократия будет под угрозой, а первой проверкой этих гарантий будут послевоенные выборы.

"Без гарантий безопасности нельзя никак об этом говорить. А давайте это сначала решим", — отметил Корниенко.

Политик подчеркнул, что в Украине для проведения выборов нужно восстановить избирательную инфраструктуру.

"В Николаевской области разрушено, я думаю, около 500 участков. В Харьковской — несколько тысяч", — сказал заместитель председателя парламента.

Еще одной проблемой является реестр избирателей, а на решение этих проблем, по словам Корниенко, нужно очень много времени.

"Безопасность, условия, деньги и только после этого мы можем говорить о выборах. В ЕС нас не возьмут, если у нас будут низкодемократические выборы", — подчеркнул Корниенко.

Напомним, 23 февраля Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет устроить голосование половины граждан, если сейчас назначить выборы.

25 февраля Верховная Рада проголосовала за постановление о выборах и легитимности Зеленского.