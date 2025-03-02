"Підбадьорить Путіна": в ISW пояснили, що станеться після зупинки допомоги США Україні

За словами аналітиків, Кремль одразу активізує військові дії в Україні та дасть росіянам переконання, що вони досягнуть усіх поставлених на початку повномасштабного вторгнення стратегічних цілей.

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Припинення постачання американської військової та фінансової допомоги Україні наблизить Росію до перемоги та підбадьорить президента РФ Володимира Путіна. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 1 березня 2025.

"Росія може скористатися ситуацією, щоб захопити більше територій і посилити тиск на Україну. Це не лише наблизить Росію до перемоги, але й підбадьорить правителя Росії Володимира Путіна, зміцнивши його віру в можливість досягти його стратегічних цілей, включаючи контроль над Україною та іншими колишніми радянськими республіками, включно з нинішніми країнами-членами НАТО", — йдеться у звіті.

Аналітики уточнили, що Кремль активізує свою військову кампанію в Україні і спробує використати будь-яку затримку або припинення військової допомоги Україні з боку США, як це сталося навесні 2024 року.

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В ISW стверджують, що зупинка або затримка американської допомоги може стати вирішальним фактором у зміні балансу сил на користь Росії, оскльки ЗСУ активно використовують Patriot, HIMARS і ATACMS для захисту від ракетних ударів, ураження логістичних ланцюгів противника та підриву оборонно-промислового потенціалу РФ.

Крім того, аналітики підкреслили, що саме Путін, а не Зеленський, є головною перешкодою на шляху до завершення війни.

"Зеленський постійно підтверджує свою відданість досягненню справедливого й тривалого миру в Україні шляхом переговорів…Путін та інші високопосадовці Кремля, навпаки, постійно підтверджували свою відданість початковим цілям війни в Україні, які полягають у повній капітуляції України, заміні нинішньої української влади проросійським маріонетковим урядом, а також зобов'язанні України щодо нейтралітету й демілітаризації", — йдеться у звіті.

Все це може зробити Україну майже безпорадною перед спробами російської агресії й дестабілізації, переконані експерти Інституту.

Нагадаємо, видання The Washington Post оприлюднило матеріал, в якому стверджується, що Трамп може припинити всю військову допомогу Україні.

У звіті ISW за 28 лютого йшлося про те, що поки Зеленський сварився з Трампом, РФ поглиблювала співпрацю з Китаєм.