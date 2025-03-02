"Подбодрит Путина": в ISW объяснили, что произойдет после остановки помощи США Украине

По словам аналитиков, Кремль сразу активизирует военные действия в Украине и даст россиянам убеждение, что они достигнут всех поставленных в начале полномасштабного вторжения стратегических целей.

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Прекращение поставок американской военной и финансовой помощи Украине приблизит Россию к победе и подбодрит президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 1 марта 2025 года.

"Россия может воспользоваться ситуацией, чтобы захватить больше территорий и усилить давление на Украину. Это не только приблизит Россию к победе, но и подбодрит правителя России Владимира Путина, укрепив его веру в возможность достичь его стратегических целей, включая контроль над Украиной и другими бывшими советскими республиками, включая нынешние страны-члены НАТО", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что Кремль активизирует свою военную кампанию в Украине и попытается использовать любую задержку или прекращение военной помощи Украине со стороны США, как это произошло весной 2024 года.

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В ISW утверждают, что остановка или задержка американской помощи может стать решающим фактором в изменении баланса сил в пользу России, поскольку ВСУ активно используют Patriot, HIMARS и ATACMS для защиты от ракетных ударов, поражения логистических цепей противника и подрыва оборонно-промышленного потенциала РФ.

Кроме того, аналитики подчеркнули, что именно Путин, а не Зеленский, является главным препятствием на пути к завершению войны.

"Зеленский постоянно подтверждает свою приверженность достижению справедливого и прочного мира в Украине путем переговоров... Путин и другие высокопоставленные чиновники Кремля, наоборот, постоянно подтверждали свою преданность начальным целям войны в Украине, которые заключаются в полной капитуляции Украины, замене нынешней украинской власти пророссийским марионеточным правительством, а также обязательстве Украины по нейтралитету и демилитаризации", — говорится в отчете.

Все это может сделать Украину почти беспомощной перед попытками российской агрессии и дестабилизации, убеждены эксперты Института.

Напомним, издание The Washington Post обнародовало материал, в котором утверждается, что Трамп может прекратить всю военную помощь Украине.

В отчете ISW за 28 февраля говорилось о том, что пока Зеленский ссорился с Трампом, РФ углубляла сотрудничество с Китаем.