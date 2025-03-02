"Почалась паніка": партизани спалили майно армії РФ у Московській області (фото, відео)

Командири окупантів шукали винних серед своїх військовослужбовців та намагались "зам'яти" цей інцидент.

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У ніч з 1 на 2 березня в одній з військових частин ЗС РФ у Московській області було спалено транспортний засіб російських військ. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Атеш" провів диверсію в Московській області. Наш агент проник на територію однієї з військових частин і просто під носом у військового патруля знищив транспорт окупантів", — йдеться у повідомленні.

Партизани уточнили, що після диверсії їх агент успішно зник.

"Після пожежі в частині почалася паніка, командири почали шукати винних серед своїх же військовослужбовців", — зазначили в "Атеш".

Там також підкреслили, що військове командування РФ намагається "зам'яти" інцидент, попри те, що такі випадки повторюються все частіше.

"Війна приходить у російський тил, і ніяка охорона не зможе цьому перешкодити. Блискуча робота нашого агента, яка знову показала слабкість російської армії навіть у глибокому тилу. І це тільки початок", — наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, 16 лютого в "Атеш" повідомили, що бійці ЗС РФ ламають власну техніку під Покровськом.

12 лютого "Атеш" повідомив, що через удари України по нафтопереробних заводах ЗС РФ стали менше возити паливо до Криму.