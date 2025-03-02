"Началась паника": партизаны сожгли имущество армии РФ в Московской области (фото, видео)

Командиры оккупантов искали виновных среди своих военнослужащих и пытались "замять" этот инцидент.

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В ночь с 1 на 2 марта в одной из воинских частей ВС РФ в Московской области было сожжено транспортное средство российских войск. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Атеш" провел диверсию в Московской области. Наш агент проник на территорию одной из воинских частей и прямо под носом у военного патруля уничтожил транспорт оккупантов", — говорится в сообщении.

Партизаны уточнили, что после диверсии их агент успешно исчез.

"После пожара в части началась паника, командиры начали искать виновных среди своих же военнослужащих", — отметили в "Атеш".

Там также подчеркнули, что военное командование РФ пытается "замять" инцидент, несмотря на то, что такие случаи повторяются все чаще.

"Война приходит в российский тыл, и никакая охрана не сможет этому помешать. Блестящая работа нашего агента, которая снова показала слабость российской армии даже в глубоком тылу. И это только начало", — отметили в "Атеш".

Напомним, 16 февраля в "Атеш" сообщили, что бойцы ВС РФ ломают собственную технику под Покровском.

12 февраля "Атеш" сообщил, что из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам ВС РФ стали меньше возить топливо в Крым.