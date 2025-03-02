У складі ЗС РФ під Покровськом служать китайські найманці, — соцмережі (відео)

Російські медіа поширюють відео, на якому військові у формі ЗС РФ говорять китайською і малюють на стінах ієрогліфи. Офіційних підтверджень правдивості кадрів наразі немає.

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В мережі 2 березня шириться відео, на якому, як стверджується, китайські найманці збройних сил РФ розмальовують стіни багатоповерхівки на Покровському напрямку.

На відео можна побачити, як військові пишуть китайські ієрогліфи на стіні всередині розбитого багатоповерхового будинку. На формі одного з них можна побачити шеврон штурмової роти підрозділу БАРС (Бойовий армійський резерв країни).

Офіційних підтверджень тому, що за російську армію на Покровському напрямку воюють найманці з Китаю, наразі немає.

Російський військовий аналітик Ян Матвєєв у своєму Telegram-каналі стверджує, що відео знято в місті Селидове Покровського району Донецької області, і це саме китайці на службі в збройних силах РФ.

Місто Селидове на мапі DeepState станом на 02 березня 2025 року Фото: Скриншот

"Говорять китайською, пишуть теж китайською. Найманці чи посланці Сі, які вивчають досвід сучасної війни?", — написав Матвєєв.

Російський військовий аналітик стверджує, що відео з "китайцями" зняли в Селидовому Фото: Скриншот

Нагадаємо, 2 березня голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко говорив, що США не зможе відірвати Росію від Китаю, бо китайська влада сприймає РФ як сировинний придаток і не має причин відмовлятися від російських ресурсів.

Південнокорейські ЗМІ 27 лютого писали, що за останні два місяці КНДР направила до РФ понад 1 000 військових і планує надіслати ще.

Також 27 лютого начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, чому КНДР вигідно воювати проти України. За його словами, північнокорейська армія вперше з 1950-х років отримує реальний бойовий досвід.