В составе ВС РФ под Покровском служат китайские наемники, — соцсети (видео)

Российские медиа распространяют видео, на котором военные в форме ВС РФ говорят на китайском и рисуют на стенах иероглифы. Официальных подтверждений правдивости кадров пока нет.

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В сети 2 марта распространяется видео, на котором, как утверждается, китайские наемники вооруженных сил РФ разрисовывают стены многоэтажки на Покровском направлении.

На видео можно увидеть, как военные пишут китайские иероглифы на стене внутри разбитого многоэтажного дома. На форме одного из них можно увидеть шеврон штурмовой роты подразделения БАРС (Боевой армейский резерв страны).

Официальных подтверждений тому, что за российскую армию на Покровском направлении воюют наемники из Китая, пока нет.

Российский военный аналитик Ян Матвеев в своем Telegram-канале утверждает, что видео снято в городе Селидово Покровского района Донецкой области, и это именно китайцы на службе в вооруженных силах РФ.

Город Селидово на карте DeepState по состоянию на 02 марта 2025 года Фото: Скриншот

"Говорят на китайском, пишут тоже на китайском. Наемники или посланцы Си, изучающие опыт современной войны?", — написал Матвеев.

Российский военный аналитик утверждает, что видео с "китайцами" сняли в Селидово Фото: Скриншот

Напомним, 2 марта глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко говорил, что США не сможет оторвать Россию от Китая, потому что китайские власти воспринимают РФ как сырьевой придаток и не имеют причин отказываться от российских ресурсов.

Южнокорейские СМИ 27 февраля писали, что за последние два месяца КНДР направила в РФ более 1 000 военных и планирует прислать еще.

Также 27 февраля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил, почему КНДР выгодно воевать против Украины. По его словам, северокорейская армия впервые с 1950-х годов получает реальный боевой опыт.