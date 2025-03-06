"Неодноразово говорили": у Кремлі відреагували на заяву про "проксі-війну" між США та РФ

Держсекретар США Марко Рубіо назвав бойові дії в Україні "проксі-війною" між Росією та США. Зокрема, Рубіо казав, що "конфлікт зайшов у глухий кут".

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У Кремлі погодилися зі словами американського держсекретаря Марко Рубіо про "проксі-війну" між США та РФ. Про це пише російський "Інтерфакс".

Спікер президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі журналістам 6 березня сказав, що Кремль згоден із тим, що "настав час зупинити цей конфлікт і цю війну".

"Ми можемо і хочемо з цим погодитися, і ми погоджуємося з цим. Так і є. Про це неодноразово говорили ми. Ми говорили, що це, власне, конфлікт Росії і колективного Заходу, а головною країною колективного Заходу є США", — заявив Пєсков.

Він додав, що таку позицію неодноразово висловлювали і російський президент, і міністр закордонних справ.

Заява Марко Рубіо про "проксі-війну"

Американський держсекретар Марко Рубіо 6 березня 2025 назвав бойові дії в Україні "проксі-війною" між Росією та США, яку треба закінчити.

"Це проксі-війна між ядерними державами – Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією – і вона має завершитися", — сказав Рубіо.

Зокрема, американський держсекретар розкритикував Україну та європейців за відсутність плану щодо закінчення війни.

Щодо росіян, то Рубіо сказав, що в них більша країна, а армія "досягла певного прогресу", але не домінує у війні і "конфлікт зайшов у глухий кут".

Нагадаємо, команда Трампа веде переговори з Тимошенко та Порошенком.

Також Фокус писав про припинення передачі Україні розвідданих від США.