"Неоднократно говорили": в Кремле отреагировали на заявление о "прокси-войне" между США и РФ

Госсекретарь США Марко Рубио назвал боевые действия в Украине "прокси-войной" между Россией и США. В частности, Рубио говорил, что "конфликт зашел в тупик".

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В Кремле согласились со словами американского госсекретаря Марко Рубио о "прокси-войне" между США и РФ. Об этом пишет российский "Интерфакс".

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии журналистам 6 марта сказал, что Кремль согласен с тем, что "пришло время остановить этот конфликт и эту войну".

"Мы можем и хотим с этим согласиться, и мы соглашаемся с этим. Так и есть. Об этом неоднократно говорили мы. Мы говорили, что это, собственно, конфликт России и коллективного Запада, а главной страной коллективного Запада являются США", — заявил Песков.

Он добавил, что такую позицию неоднократно высказывали и российский президент, и министр иностранных дел.

Заявление Марко Рубио о "прокси-войне"

Американский госсекретарь Марко Рубио 6 марта 2025 года назвал боевые действия в Украине "прокси-войной" между Россией и США, которую надо закончить.

"Это прокси-война между ядерными державами — Соединенными Штатами, которые помогают Украине, и Россией — и она должна завершиться", — сказал Рубио.

В частности, американский госсекретарь раскритиковал Украину и европейцев за отсутствие плана по окончанию войны.

Что касается россиян, то Рубио сказал, что у них большая страна, а армия "достигла определенного прогресса", но не доминирует в войне и "конфликт зашел в тупик".

Напомним, команда Трампа ведет переговоры с Тимошенко и Порошенко.

Также Фокус писал о прекращении передачи Украине разведданных от США.