"Мінус п'ять окупантів": український дрон вибив "страйк" на передовій (відео)

Нацгвардійці помітили російських бійців до того, як ті почали заплановану операцію. Усі розрахунки зруйнував прицільний удар.

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У Донецькій області ліквідували цілу групу бійців ЗС РФ одним ударом. Кадрами й деталями з поля бою 10 березня поділилась у Facebook пресслужба Центру спеціального призначення "ОМЕГА" Нацгвардії України.

"Знищили штурмову групу окупантів одним прицільним ударом", — зауважили у війську.

Спецпризначенці 4 окремого загону виявили російських окупантів, які наближались до позицій Сил оборони. Це відбувалося у Донецькій області, на якому з напрямків — не уточнюється.

Однак запланований ворог штурм "зупинився, не почавшись". У цьому захисникам допоміг FPV-дрон, який застосували прицільно.

"Як результат — мінус пʼять окупантів та збережені життя українських військових на позиціях", — повідомила пресслужба.

Втрати ЗС РФ: дані Генштабу

Станом на 10 березня втрати Росії у живій силі становлять приблизно 886 320 осіб. Лише за минулі два тижні їх поповнили 1 190 загарбників.

Нагадаємо, командир "Мося" заявив, що якість піхоти ЗС РФ погіршується. З його слів, в середньому російський штурмовик живе приблизно три тижні.

Спецпризначенці НГУ отримали першу партію дронів UAS SETH і вже застосували їх на полі бою. Захисники показали, як нова розробка атакувала ворожу вантажівку. У фонді "Повернись живим" пояснили, що йдеться про новітню зброю повністю українського виробництва.