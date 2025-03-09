"Якість піхоти просіла": в Третій штурмовій розкрили, як довго живе російський штурмовик на фронті

Військовий ЗСУ підкреслив, що управління російськими військами стає професійнішим. Водночас росіяни намагаються не зав'язуватись у міські бої.

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Якість піхоти ЗС РФ погіршується, а тривалість життя середньостатистичного російського штурмовика на фронті становить близько трьох тижнів. Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив командир 1-ї роти 2 штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади з позивним "Мося".

"Управління в них безперечно росте, але якість піхоти в них навпаки просіла. Вони починають нехтувати підготовкою своїх бійців і відправляють їх практично без підготовки на бойові завдання", — сказав "Мося".

Він пояснив, що російське управління військами розвивається та стає більш професійним.

"Їхня штатна структура їм допомагає в цьому, тому що вона більш підходяща для сучасних бойових дій. Вони швидко навчаються, все аналізують. Вони не соромляться використовувати наш досвід і масштабувати його", — зазначив "Мося".

За його словами, від моменту підписання контракту до потрапляння російського штурмовика в полон або його ліквідації на фронті проходить в середньому три тижні.

Водночас військовослужбовець 3 ОШБр підкреслив, що останнім часом росіяни намагаються не зав'язуватись у міські бої.

"Зараз намагаються не завʼязуватися в міські бої. У них і так втрати колосальні, а в населених пунктах в них втрати ще більші. Тактика в них надзвичайно проста. Вони малими піхотними групами атакують по лінії фронту. Пробують намацати якесь слабке місце. Де виходить провалити – вони туди починають посилювати натиск і продавлювати підрозділи", — наголосив "Мося".

Нагадаємо, 8 березня військовий оглядач Денис Попович заявив, що ЗСУ зупинили наступ росіян під Покровськом та контратакують.

6 березня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що ЗС РФ змінили пріоритетний напрямок.