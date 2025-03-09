"Ситуація для ворога погіршилась": ЗСУ зупинили наступ під Покровськом та контратакують, — експерт

За словами Дениса Поповича, росіяни намагаються відновити становище, але їм це не вдається.

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Збройні сили України зупинили наступ росіян на Покровському напрямку та здійснюють контратаки. Про це в коментарі "24 каналу" заявив військовий оглядач Денис Попович.

"Ситуація на Покровському напрямку для ворога погіршилася. Там Сили оборони зупинили наступ ворога, контратакують. Ворог намагається відновити становище, але це для них поки що не є вдалим", — сказав Попович.

Він також уточнив, що українські військовослужбовці потроху звільняють населені пункти у цьому районі, які є важливими та відсувають "вклинювання ворога" там.

Водночас командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" підтвердив, що росіяни на Покровському напрямку "виснажені піхотою", але підкреслив, що їх розвідка, артилерія, авіація та ударні дрони працюють цілодобово.

"Окрім фронтової лінії авіація відпрацьовує і наші тили, тому пильність втрачати не варто", — наголосив "Осман".

Нагадаємо, 7 березня ветеран Євген Дикий повідомив, що ЗСУ перехопили ініціативу на Донбасі та пішли вперед.

5 березня аналітики DeepState повідомили, що окупанти рекордно зменшили кількість штурмів на Покровському напрямку.