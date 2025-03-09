"Ситуация для врага ухудшилась": ВСУ остановили наступление под Покровском и контратакуют, — эксперт

По словам Дениса Поповича, россияне пытаются восстановить положение, но им это не удается.

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Вооруженные силы Украины остановили наступление россиян на Покровском направлении и осуществляют контратаки. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил военный обозреватель Денис Попович.

"Ситуация на Покровском направлении для врага ухудшилась. Там Силы обороны остановили наступление врага, контратакуют. Враг пытается восстановить положение, но это для них пока не является удачным", — сказал Попович.

Он также уточнил, что украинские военнослужащие понемногу освобождают населенные пункты в этом районе, которые являются важными и отодвигают "вклинивание врага" там.

В то же время командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" подтвердил, что россияне на Покровском направлении "истощены пехотой", но подчеркнул, что их разведка, артиллерия, авиация и ударные дроны работают круглосуточно.

"Кроме фронтовой линии авиация отрабатывает и наши тылы, поэтому бдительность терять не стоит", — подчеркнул "Осман".

Напомним, 7 марта ветеран Евгений Дикий сообщил, что ВСУ перехватили инициативу на Донбассе и пошли вперед.

5 марта аналитики DeepState сообщили, что оккупанты рекордно уменьшили количество штурмов на Покровском направлении.