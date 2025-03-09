"Качество пехоты просело": в Третьей штурмовой раскрыли, как долго живет российский штурмовик на фронте

Военный ВСУ подчеркнул, что управление российскими войсками становится более профессиональным. В то же время россияне стараются не завязываться в городские бои.

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Качество пехоты ВС РФ ухудшается, а продолжительность жизни среднестатистического российского штурмовика на фронте составляет около трех недель. Об этом в интервью "ТСН" заявил командир 1-й роты 2 штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады с позывным "Мося".

"Управление у них определенно растет, но качество пехоты у них наоборот просело. Они начинают пренебрегать подготовкой своих бойцов и отправляют их практически без подготовки на боевые задачи", — сказал "Мося".

Он пояснил, что российское управление войсками развивается и становится более профессиональным.

"Их штатная структура им помогает в этом, потому что она более подходящая для современных боевых действий. Они быстро обучаются, все анализируют. Они не стесняются использовать наш опыт и масштабировать его", — отметил "Мося".

По его словам, от момента подписания контракта до попадания российского штурмовика в плен или его ликвидации на фронте проходит в среднем три недели.

В то же время военнослужащий 3 ОШБр подчеркнул, что в последнее время россияне стараются не завязываться в городские бои.

"Сейчас стараются не завязываться в городские бои. У них и так потери колоссальные, а в населенных пунктах у них потери еще больше. Тактика у них чрезвычайно простая. Они малыми пехотными группами атакуют по линии фронта. Пробуют нащупать какое-то слабое место. Где получается провалить — они туда начинают усиливать натиск и продавливать подразделения", — отметил "Мося".

Напомним, 8 марта военный обозреватель Денис Попович заявил, что ВСУ остановили наступление россиян под Покровском и контратакуют.

6 марта лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что ВС РФ изменили приоритетное направление.