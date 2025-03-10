"Минус пять оккупантов": украинский дрон выбил "страйк" на передовой (видео)

Нацгвардейцы заметили российских бойцов до того, как те начали запланированную операцию. Все расчеты разрушил прицельный удар.

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В Донецкой области ликвидировали целую группу бойцов ВС РФ одним ударом. Кадрами и деталями с поля боя 10 марта поделилась в Facebook пресс-служба Центра специального назначения "ОМЕГА" Нацгвардии Украины.

"Уничтожили штурмовую группу оккупантов одним прицельным ударом", — отметили в войске.

Спецназовцы 4 отдельного отряда обнаружили российских оккупантов, которые приближались к позициям Сил обороны. Это происходило в Донецкой области, на каком из направлений — не уточняется.

Однако запланированный врагом штурм "остановился, не начавшись". В этом защитникам помог FPV-дрон, который применили прицельно.

"Как результат — минус пять оккупантов и сохранены жизни украинских военных на позициях", — сообщила пресс-служба.

Потери ВС РФ: данные Генштаба

По состоянию на 10 марта потери России в живой силе составляют примерно 886 320 человек. Только за прошедшие две недели их пополнили 1 190 захватчиков.

Напомним, командир "Мося" заявил, что качество пехоты ВС РФ ухудшается. По его словам, в среднем российский штурмовик живет примерно три недели.

Спецназовцы НГУ получили первую партию дронов UAS SETH и уже применили их на поле боя. Защитники показали, как новая разработка атаковала вражеский грузовик. В фонде "Вернись живым" объяснили, что речь идет о новейшем оружии полностью украинского производства.