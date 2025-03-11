Російські "ноу-хау": ЗС РФ встановлюють на "Шахеди" Starlink і SIM-карти, — Ігнат (відео)

Окупанти технологічно покращують свої БПЛА, адаптуючи їх до реалій війни. Водночас ЗСУ намагаються збивати їх дешевшими засобами, і справа — не в грошах.

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ЗС РФ постійно вигадують різні "ноу-хау", щоб зробити свої "Шахеди" ефективнішими. Про це 11 березня заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, як передали у "Новини.LIVE".

Серед таких "нововведень" — встановлення на "Шахеди" Starlink або SIM-карт. Нині ці та інші технології, вигадані росіянами, досліджують, щоб знайти методи протидії.

"Для нас це цілі, які треба знищити", — наголосив Ігнат.

Він пояснив, що Україні вигідніше збивати "Шахеди" за допомогою стрілецької зброї або інших недорогих засобів, і питання — не лише в грошах.

"Зенітні керовані ракети — це ціна нашого життя. Це те, чи будуть залітати сюди літаки. Якщо вони будуть залітати, то ми замість КАБів отримаємо ФАБи на голову. У десять разів більше", — пояснив військовий.

Він розповів, що сили ППО намагаються працювати на випередження. Однак прогнозування — це складний процес. У пріоритеті України — відбиватись за допомогою дешевших, але при цьому ефективних способів.

Нагадаємо, 11 березня Росія зазнала масованої атаки дронів. У Генштабі ЗСУ розповіли про результати удару.

У Forbes 10 березня розповіли, як новітні російські дрони полюють на заховані артилерійські установки. Заглушити їх при цьому неможливо.