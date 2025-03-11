Российские "ноу-хау": ВС РФ устанавливают на "Шахеты" Starlink и SIM-карты, — Игнат (видео)

Оккупанты технологически улучшают свои БПЛА, адаптируя их к реалиям войны. В то же время ВСУ пытаются сбивать их более дешевыми средствами, и дело — не в деньгах.

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ВС РФ постоянно придумывают различные "ноу-хау", чтобы сделать свои "Шахеды" более эффективными. Об этом 11 марта заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат, как передали в "Новости.LIVE".

Среди таких "нововведений" — установка на "Шахеты" Starlink или SIM-карт. Сейчас эти и другие технологии, придуманные россиянами, исследуют, чтобы найти методы противодействия.

"Для нас это цели, которые надо уничтожить", — подчеркнул Игнат.

Он пояснил, что Украине выгоднее сбивать "Шахеды" с помощью стрелкового оружия или других недорогих средств, и вопрос — не только в деньгах.

"Зенитные управляемые ракеты — это цена нашей жизни. Это то, будут ли залетать сюда самолеты. Если они будут залетать, то мы вместо КАБов получим ФАБы на голову. В десять раз больше", — пояснил военный.

Он рассказал, что силы ПВО стараются работать на опережение. Однако прогнозирование — это сложный процесс. В приоритете Украины — отбиваться с помощью более дешевых, но при этом эффективных способов.

Напомним, 11 марта Россия подверглась массированной атаке дронов. В Генштабе ВСУ рассказали о результатах удара.

В Forbes 10 марта рассказали, как новейшие российские дроны охотятся на спрятанные артиллерийские установки. Заглушить их при этом невозможно.