"Сигнал рішучості": Пєсков пояснив, чому Путін провів нараду на Курщині в камуфляжі (відео)

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков каже, що Володимир Путін сам особисто ухвалив рішення з'явитися на нараді у військовому одязі.

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Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що візит Володимира Путіна у військовій формі на Курщині був "сигналом рішучості" щодо завершення операції в області. Про це він сказав у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

За словами Пєскова, поява російського диктатора на нараді в камуфляжі було його особистим рішенням як верховного головнокомандувача збройних сил РФ. На питання про те, чи були в цьому закладені якісь сигнали, речник відповів, що Путін таким чином заявив про рішучість звільнити Курщину від Збройних сил України.

"Це сигнал рішучості найближчим часом завершити операцію на цій окремій ділянці фронту, звільнення Курської області від "бойовиків", — сказав Пєсков.

Він додав, що під час наради російський президент оголосив про "завершальну стадію" операції ЗС РФ на Курщині.

"Сподіваємося, що найближчим часом ми вже зможемо в цьому плані зітхнути спокійно", — сказав речник Путіна.

Нагадаємо, 12 березня росЗМІ повідомили, що президент РФ Володимир Путін відвідав Курську область вперше після прориву ЗСУ. Під час наради на одному з пунктів управління курським угрупованням армії РФ він поставив задачу "остаточно розгромити противника" на Курщині, створити у майбутньому "зону безпеки" вздовж російського кордону, а також вимагав вважати "терористами" українських бійців, що брали участь у боях на території Росії.

13 березня OSINT аналітики спільноти InformNapalm опублікували аналіз відео візиту Путіна до Курської області у військовій формі. Вони визначили, що російський президент побував у штабі в/ч 11262 27-ї окремої бригади радіаційно-хімічно-біологічного захисту міста Курськ.