"Сигнал решимости": Песков объяснил, почему Путин провел совещание на Курщине в камуфляже (видео)

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков говорит, что Владимир Путин сам лично принял решение появиться на совещании в военной одежде.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина в военной форме в Курской области был "сигналом решимости" по завершению операции в области. Об этом он сказал в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, появление российского диктатора на совещании в камуфляже было его личным решением как верховного главнокомандующего вооруженных сил РФ. На вопрос о том, были ли в этом заложены какие-то сигналы, спикер ответил, что Путин таким образом заявил о решимости освободить Курщину от Вооруженных сил Украины.

"Это сигнал решимости в ближайшее время завершить операцию на этом отдельном участке фронта, освобождение Курской области от "боевиков", — сказал Песков.

Он добавил, что во время совещания российский президент объявил о "завершающей стадии" операции ВС РФ на Курщине.

"Надеемся, что в ближайшее время мы уже сможем в этом плане вздохнуть спокойно", — сказал спикер Путина.

Напомним, 12 марта росСМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область впервые после прорыва ВСУ. Во время совещания на одном из пунктов управления курской группировкой армии РФ он поставил задачу "окончательно разгромить противника" на Курщине, создать в будущем "зону безопасности" вдоль российской границы, а также потребовал считать "террористами" украинских бойцов, участвовавших в боях на территории России.

13 марта OSINT аналитики сообщества InformNapalm опубликовали анализ видео визита Путина в Курскую область в военной форме. Они определили, что российский президент побывал в штабе в/ч 11262 27-й отдельной бригады радиационно-химически-биологической защиты города Курск.