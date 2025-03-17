"Нікого не розстрілювали": російський активіст розповів, як ЗСУ ставляться до жителів Курщини (відео)

За словами місцевого активіста Володимира Синельникова, реальні історії жителів прифронтових районів Курської області відрізняються від офіційної "картинки" російської пропаганди.

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Курський активіст Володимир Синельников переповів слова місцевих жителів про ставлення до них бійців Збройних сил України під час боїв у Курській області. За його словами, у приватному спілкуванні місцеві не згадують про "звірства", обходження українських військових описують як "нейтральне", а дехто говорить про випадки, коли військові ЗСУ надавали їм допомогу. Відео опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

"Не розповідають ці люди про "звірства нацистів". Тобто ЗСУ, з їхніх слів, допомагали, нікого не розстрілювали, не ґвалтували, демонстрували нейтральне, скажімо так, ставлення. Не те щоб дружнє, а нейтральне, наскільки це можливо", — розповідає Володимир Синельников.

За його словами, земляки розповідали історію про те, як офіцер ЗСУ поділився інсуліном із хворим на діабет місцевим жителем і цим врятував йому життя. Також жителі Курської області говорили йому, що українські військовослужбовці ділилися з ними їжею та давали бензин, щоб цивільні могли виїхати, коли автозаправні станції були закриті.

Активіст зазначає, що інформація, яку він дізнається від місцевих жителів, відрізняється від офіційної "картинки", яку демонструє російська пропаганда. Він пояснює це тим, що люди, які тривалий час були за лінією фронту, проходять фільтраційні заходи, після яких не налаштовані давати відверті інтерв'ю.

"Тому про всі подробиці, швидше за все, через пресу ми дізнаємося не скоро через пресу. Лише такі уривчасті приватні розмови", — говорить Синельников.

Нагадаємо, 16 березня пресслужба Генерального штабу ЗСУ опублікувала мапу бойових дій у Курській області РФ, яка свідчить про повне виведення ЗСУ із Суджі.

15 березня ЗМІ опублікували відео, на яких після повернення російської влади жителі Суджі "скаржаться" на ЗСУ. Деякі з них за кілька днів до того критикували агресію Кремля проти України та дякували українським бійцям за хліб.